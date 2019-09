Emanuele Filiberto di Savoia/ “Il principe dei talent”

EMANUELE FILIBERTO DI SOVIA AD AMICI CELEBRITIES

Oggi sarà l’Emanuele Filiberto di Savoia Day visto che oggi il principe sarà ospite prima a Verissimo e poi ad Amici Celebrities. Nel salotto di Silvia Toffanin toccherà a lui lanciare la versione vip del reality di Maria De Filippi che prenderà il via questa sera e che lo vedrà nuovamente nei panni di “artista”, ma di che tipo? Chi conosce bene Emanuele Filiberto di Savoia sa anche che in passato il principe si è districato sia nel canto (con la sua partecipazione, tra le altre cose, al Festival di Sanremo) che nel ballo (visto che è stato a Ballando con le stelle). In questo caso, però, Emanuele Filiberto si è presentato proprio nella sezione canto e questa sera dovrà fare i conti con i suoi rivali per portare punti alla sua squadra e sperando di non essere l’eliminato della prima puntata. Quali saranno i brani che sceglierà per questo suo debutto su Canale5?

EMANUELE FILIBERTO DI SOVIA E LA SUA DISCESA IN POLITICA

Sicuramente ad Amici Celebrities Emanuele Filiberto di Savoia non avrà tempo e modo di parlare di politica visto che dovrà salire sul palco per cantare, ma potrebbe farlo durante la puntata di Verissimo in cui sarà ospite oggi. Proprio durante l’estate si è parlato molto di una sua possibile discesa in politica ma niente si è poi mosso davvero. Tutto è nato da un post che Emanuele Filiberto di Savoia ha pubblicato sui social parlando del momento difficile che stanno vivendo gli italiani proprio per via dei politici e, in particolare, ha scritto: “Lo faccio alla Salvini… Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici… Che facciamo????“. In molti si sono subito mobilitati per chiedere al principe di scendere in politica in nome di tutti quegli italiani che sui social lo chiedono a gran voce. Per il momento Emanuele Fliberto ha deciso di optare per il microfono e la musica ma quello che è certo è che arriva ad Amici Celebrities con uno zoccolo duro di fan pronto a votare per lui, sarà il vincitore?

EMANUELE FILIBERTO E LA VITA PRIVATA

Se la politica e la sua indole televisiva, diciamo così, non fossero abbastanza, ecco che Emanuele Filiberto di Savoia riesce benissimo a mettersi anche al centro del gossip. Ci è stato spesso negli anni scorsi e sicuramente non ne è mai veramente al sicuro. In più di un’occasione il principe è stato accusato di aver tradito la famosa moglie Clotilde Courau e, in particolare, in un’occasione è stato fatto anche il nome della presunte amante ovvero quello di Laeticia Boudou, moglie di Johnny Halliday. Proprio nei mesi scorsi, ospite da Barbara d’Urso, Emanuele Filiberto ha rilanciato: “Io mi vedo e mi vedevo con la vedova non solo perché siamo molto amici. E non ho problemi a dire che due giorni fa ero a casa sua, e dico loro. La cosa triste è che poi in questi scandali ci sono in mezzo anche dei bambini”. Lui e la moglie sono sposati ormai dal 2003 e nello stesso anno i due hanno accolto la loro prima figlia, Vittoria. Nel 2006 è arrivata anche la secondogenita Luisa.



