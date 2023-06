Emanuele Filiberto, nuovo opinionista del GF Vip 8?/ L’indiscrezione

Emanuele Filiberto opinionista del GF Vip 8 al posto della Berti? L’indiscrezione

Sonia Bruganelli e Orietta Berti potrebbero non tornare in veste di opinioniste del Grande Fratello Vip 8. Infatti, se da un lato l’imprenditrice ha già confermato che non concederà il tris al reality show, diverso è il discorso per la sua collega. La collega sembra non aver convinto Alfonso Signorini che starebbe pensando a un altro nome: Emanuele Filiberto.

A riportare l’indiscrezione TvBlog: “Per il ruolo di commentatore a bordo campo le ipotesi sul tavolo restano molteplici, tra reali trattative e semplici – ma non infondate – suggestioni. E in quest’ultima casella rientra il nome di Emanuele Filiberto.” In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, però, il principe di Savoia ha svelato di non voler tornare in televisione: “La televisione è bella, senti l’affetto del pubblico che ti segue, è gratificante, ma anche pericolosa. Ho partecipato a programmi di successo e ho lavorato con persone eccezionali come Maria De Filippi e Milly Carlucci. Ma la mia strada non era quella di fare il presentatore. C’è un momento per tutto e poi ho superato i 50 anni e bisogna lasciare la tv a chi la sa fare. Ora ho altre motivazioni e altri progetti”.

GF Vip 8, torna la versione Nip? Le ultime novità sul reality show

Nelle ultime settimane sono iniziate a circolare rumor sul possibile ritorno della versione Nip del Grande Fratello. A dare le ultime indiscrezioni sulla questione ci ha pensato Amedeo Venza: “Ma questo GF sarà Vip o Nip??? E’ quello che tutti si chiedono dal momento che la porta rossa sarà varcata nuovamente da persone famose ma che non abbiano mai fatto un reality o nello specifico il GF Vip o Nip“.

Secondo Alessandro Rosica, invece, Alfonso Signorini avrebbe in mente di inserire nel Grande Fratello Vip anche qualche “vip forte”. Dunque, la prossima edizione del reality show potrebbe essere un ibrido tra persone sconosciute e volti noti del piccolo schermo. Questo esperimento sarà accolto bene dal pubblico?

