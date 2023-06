Viola Valentino si candida per il GF Vip 8?/ “Parteciperei pure, ma con gente normale”

Viola Valentino al GF Vip 8? Lei lancia un appello ad Alfonso Signorini

La prossima edizione del Grande Fratello Vip, avrà una parte di cast di personaggi non famosi per volere di Alfonso Signorini. A candidarsi alla partecipazione al reality show si aggiunge una vip, Viola Valentino che detta subito le sue condizioni; quali sono? Che ci siano dei nip all’interno della casa più spaiata d’Italia.

Ai microfoni di Dagospia, Viola Valentino ha infatti affermato: “Reality? Ho partecipato nel 2006 alla terza e ultima edizione di Music Farm su Rai2 condotto da Simona Ventura. Sono stata la prima eliminata dal gioco, rimandando in gara solo una settimana. Al Grande Fratello parteciperei pure, ma con gente normale non con vip“. In ogni caso, sembra proprio che formare un cast di non famosi sia un desiderio condiviso anche da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini cerca concorrenti nip per il GF: iniziati i cast

Il Grande Fratello nasce come una sorta di esperimento sociale e televisivo che includeva le vita di persone normalissime. Sembra che per la prossima edizione del reality show, Alfonso Signorina voglia ripristinare in parte la vecchia formula. E’ ufficiale, il Grande Fratello Vip sarà composto da una parte di cast vip e una parte di personaggi nip, ovvero non famosi.

Da diverso tempo circolavano rumor su questa decisione, considerando che lo stesso conduttore aveva auspicato un ritorno agli esordi del programma. Ora c’è una certezza, ovvero che dalla porta rossa di Cinecittà entreranno persone normalissime e, forse, persino un frate! La notizia del ritorno nel cast dei nip sembra essere molto ben accolta sul web e dal pubblico Mediaset, che da tempo invocava un ritorno ai primi fasti del reality show.

