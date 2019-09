Emanuele Filiberto pazzo di Francesca Tocca/ Passione in sala! (Amici Celebrities)

Scoppia la passione in sala prove per Emanuele Filiberto che sul palco di Amici Celebrities si mostra in veste di principe tutto d’un pezzo e proprio per questo Maria De Filippi si avvicina in modo sospetto alla fine della sua esibizione. Dopo tanto cantare, il principe si gioca anche la carta del ballo in un paso doble proprio al fianco della ballerina di Amici che tutti conoscono (soprattutto grazie alle sue performance al fianco di Irama), Francesca Tocca. I due si lanciano in questa danza sensuale e con un feeling importante ma poi Maria De Filippi sottolinea il fatto che i principi sono molto educati e ci tengono a rispettare le donne facendole sentire importanti e lo stesso è successo in sala prove. In un primo momento è Natalia Titova ad accoglierlo in sala ed è a lei che il principe chiede di ballare sul palco di Amici ma prendendosi un no come risposta.

EMANUELE FILIBERTO PAZZO DI FRANCESCA TOCCA

A quanto pare la Titova ha un piccolo problema al ginocchio e non può ballare ma al suo posto ci sarà proprio Francesca Tocca. Inutile dire che quando la ballerina è entrata in sala, Emanuele Filiberto ha perso subito la bussola: “Scusa mi sono distratto un po’” e poi è andato all’attacco senza mai toglierle gli occhi di dosso mimando sia il suo seno, lasciando intendere che guarda sempre quello in una donna, e poi il suo fondoschiena in ogni inquadratura. Le risate non mancano anche se, al ritorno in studio e anche in sala prove, il principe si scusa dicendo che in realtà lui ama scherzare molto con queste cose. Ma siamo davvero sicuri che il suo fosse solo uno scherzo o davvero non sa resistere al fascino delle donne?

Ecco un piccolo video del momento:





