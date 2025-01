Emanuele Fiori e Chiara Cainelli sempre più lontani al Grande Fratello: lo sfogo di lui

Emanuele Fiori e Chiara Cainelli stanno già vivendo un momento di crisi nella Casa del Grande Fratello. Nel corso delle ultime settimane, c’è stato tra loro un avvicinamento che sembra: durante una chiacchierata di notte, i due ragazzi hanno convenuto fosse meglio staccarsi per un po’ per non turbare la serenità dell’altro e il proprio percorso nel reality.

Dopo l’ultima diretta del Grande Fratello, Emanuele ha però cercato un confronto con Chiara, ammettendo di essere dispiaciuto di questa freddezza e di voler tornare a com’era prima tra loro. “Ho fatto fatica in questi giorni a ritrovare un rapporto, quello che avevamo prima. Ci sono stati tanti momenti in cui avrei voluto venir lì ma mi sentivo bloccato, forse perché credevo non avessi voglia. A me dispiace che tu ti sia sentita ‘devastata’, come dici tu…”, ha esordito Emanuele.

Chiara Cainelli fa un passo indietro con Emanuele Fiori

“Forse ho esagerato, ma mi sono sentita un po’ impotente, come se dovessi prendermi delle responsabilità che non sentivo di avere”, ha replicato Chiara al ragazzo. “Non volevo che tutto quel polverone finisse col farti passare come qualcosa che non sei. Spero che non si sia rotto qualcosa ma che, invece, il nostro rapporto sia più solido. Vorrei tornare come prima”, ha ammesso ancora il gieffino, sottolineando l’esistenza ancora di un interesse nei suoi confronti. “Anch’io, ma forse serve tempo. – ha aggiunto la gieffina, spiegando come ora, per lei, sia difficile tornare a quello che erano qualche settimana fa – Ci sono rimasta male, queste cose mi innervosiscono, mi fanno stare male e tengo un po’ ad allontanarmi.”