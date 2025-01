Una nuova puntata del Grande Fratello 2024 è pronta ad entrare nelle case degli italiani e stando alle aspettative sono diversi i temi più attesi del momento. Su tutti, come sempre spiccano le dinamiche sentimentali e protagonista delle ultime settimane non può che essere Chiara Cainelli. Tra le ultime ad entrare nella Casa più spiata d’Italia ma fin da subito protagonista soprattutto per alcuni legami instaurati lungo il suo percorso. Tiene banco quello che potrebbe essere considerato il ‘triangolo amoroso’ con Alfonso D’Apice ed Emanuele Fiori.

Chiara Cainelli, nelle ultime settimane al Grande Fratello 2024, non ha nascosto un discreto trasporto sia nei confronti di Alfonso D’Apice che di Emanuele Fiori. Due rapporti che reputa importanti, sia a suo dire che secondo le impressioni dei rispettivi concorrenti. Eppure, l’ago della bilancia non sembra ancora a portata di mano: il ‘triangolo’ nasce dunque dalle difficoltà della giovane di trovare una definizione concreta per entrambi i rapporti, pur ammettendo la sintonia che la lega sia ad Alfonso D’Apice che ad Emanuele Fiori.

Chiara Cainelli, il ‘triangolo’ si infittisce: dubbiosa su Alfonso D’Apice ed Emanuele Fiori

Sceglierà qualcuno tra Alfonso D’Apice ed Emanuele Fiori? Il ‘triangolo’ con al centro Chiara Cainelli è ben lontano da una sua definizione anche perchè le sue stesse parole, in tal senso, risultano enigmatiche. “Non ho le idee chiare”, questo il punto nevralgico di una recente chiacchierata della giovane con Javier Martinez. La concorrente del Grande Fratello 2024 è ben consapevole della vicinanza di entrambi e del possibile interesse ma non sembra ancora in grado di definire la reale distribuzione dei suoi sentimenti. “Emanuele mi corteggia e poi scappa…”.

Insomma, è probabile che proprio nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 ci penserà Alfonso Signorini ad indagare ulteriormente sul ‘triangolo’ che vede protagonisti Chiara Cainelli, Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice.