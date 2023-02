Emel Atici, chi è e com’è morta l’attrice di Terra amara/ Il ricordo del cast…

Emel Atici, chi è e com’è morta l’attrice di Terra amara?

Lutto nel mondo della televisione turca e di Terra amara: Emel Atici è morta. L’attrice era nota per aver interpretato una delle amiche di Sermin nell’amata soap, ossia la nipote viziata di Hunkar Yaman. Emel Atici è una delle vittime, insieme a sua figlia Püryan Aici, del devastante terremoto che lo scorso 6 febbraio ha colpito Turchia e Siria. La triste notizia è stata resa nota attraverso un messaggio pubblicato dal produttore della soap turca tramite il suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto dell’attrice: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua figlia, Püryan Aici, la preziosa attrice della nostra serie tv nel disastro del terremoto nel nostro paese. A Emel Aici e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari.”

Secondo le prime indagini, l’attrice si trovava nella sua casa situata ad Adana, nel sud della Turchia, con sua figlia . I loro corpi sono stati trovati senza vita tra le macerie. Anche l’università dove ha studiato la figlia dell’attrice ha voluto mostrare il proprio cordoglio di fronte alla tragedia, condividendo questo messaggio: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Hande Püryan Atici, laureata del programma Civil Air Transport Management 2014-2015 della nostra università e di sua madre, Emel Atici, durante il terremoto. Come famiglia dell’Università Beykoz, auguriamo la misericordia di Dio alla nostra laureata, cara Püryan, e alla sua preziosa madre, e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi fan”.

Terra amara: il ricordo di alcuni attori per Emel Atici

Alcuni membri del cast di Terra amara hanno voluto ricordare la loro stimata collega. Attraverso i social network, hanno quindi scritto parole in suo ricordo. Sibel Tasçıoglu, interprete di Sermin, ha così scritto in una delle sue storie Instagram: “Caro amica Emel, che Dio abbia pietà di te. Possa tu riposare in Paradiso.” E’ stato poi il turno dell’attrice protagonista di Terra amara, Hilal Altınbilek, che interpreta la sfortunata moglie di Demir Yaman, Zuleyha: “Sono così triste. Noi tutti facciamo le nostre condoglianze.”

Emel Atici non è ancora apparsa nelle puntate italiane di Terra amara, ma sappiamo che il personaggio di Sermin è nota per circondarsi di persone capricciose e viziate come lei.











