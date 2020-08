Emerson Palmieri all’Inter?/ Calciomercato, Chilwell lo avvicina a Conte

Emerson Palmieri all’Inter è una delle piste di calciomercato più calde in questi giorni: sappiamo che l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha chiuesto rinforzi sulle fasce, è già arrivato Hakimi e ora che è giunta la conferma di Conte all’Inter anche per la prossima stagione ecco che Emerson Palmieri è tornato ad essere un nome molto caldo per il calciomercato nerazzurro. Accostato nel periodo del lockdown anche alla Juventus, adesso invece possiamo dire che sia l’Inter la società che ha concrete possibilità di riportare in Italia l’esterno, oriundo italo-brasiliano che gioca anche nella Nazionale di Roberto Mancini. Gli intrecci tra Emerson Palmieri, il Chelsea e gli ex allenatori dei Blues sono evidenti: della Juventus si parlava finché in bianconero c’era ancora Maurizio Sarri, mentre la conferma a Milano di Conte alza ora moltissimo le possibilità dell’Inter, anche perché il Chelsea ha già trovato il sostituto per rimpiazzare Emerson Palmieri in caso di addio.

EMERSON PALMIERI ALL’INTER? IL CHELSEA HA IL SOSTITUTO

Il Chelsea ha infatti ufficializzato nello stesso ruolo l’acquisto dal Leicester di Ben Chilwell, notizia che spinge ancor più alla porta Emerson Palmieri, vecchio obiettivo nerazzurro. I Blues insistono sulla valutazione di 30 milioni di euro per l’oriundo ex Roma, l’Inter spinge invece per avere Emerson in prestito, possibilmente anche con il diritto e non con l’obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Il giocatore partirà senz’altro perché la sua esperienza a Londra è ormai finita, questa è certamente una carta in favore dell’Inter e di Antonio Conte, di conseguenza i margini per condurre la trattativa in porto ci sono. Si tratterebbe di un acquisto che sigillerebbe in modo evidente la ‘pace’ tra l’Inter e Antonio Conte, perché la dirigenza della società nerazzurra è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico sul mercato. Continua dunque la campagna di rafforzamento delle fasce, perché gli esterni sono fondamentali nella visione di gioco del tecnico salentino.



