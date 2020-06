EMIGRATIS 3, PIO E AMEDEO/ Da Baglioni alla doccia con Francesca Brambilla (Replica)

Pubblicità

Lunedì 1° giugno, in prima serata, Italia 1 trasmette la replica dell’ultima puntata di Emigratis 3. In quest’ultimo appuntamento, Pio e Amedeo tornano a regalare grandissime risate al pubblico viaggiando in giro per il mondo per scovare alcuni dei personaggi più in vista del momento ed estorcere cene e pernottamenti gratuiti, ma anche vari regali. La replica dell’ultimo appuntamento con la terza stagione di Emigratis comincia con Pio e Amedeo che riescono ad incontrare Claudio Baglioni sperando di convincerlo a portare sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2019 i Musicomio. Il duo pugliese, poi, si sposterà in Russia, precisamente a San Pietroburgo dove si metteranno sulle tracce di alcuni campioni che hanno lasciato l’Italia tresferendosi in terra russa. Domenico Criscito, Fabio Mastrangelo, Roberto Mancini, Salvatore Bocchetti, Massimo Carrera.

EMIGRATIS 3: PIO E AMEDEO, DOCCIA CON FRANCESCA BRAMBILLA

In terra russa, Pio e Amedeo si mettono sulle tracce anche di Francesca Brambilla che raggiungono in albergo. Oltre ad essere una protagonista di Avanti un altro, Francesca Brambilla è anche una deejay. Durante l’incontro con la Brambilla, i due comici pugliesi si concedono anche una giornata in spa con la bella Francesca. Pio e Amedeo, poi, si spostano ad Odessa dove si mettono sulle tracce di Toto Cutugno. Tra gli altri ospiti dell’ultima puntata di Emigratis 3, poi, troviamo Giuseppe Signori, Zdeněk Zeman, Gigi D’Alessio, Enrico Brignano, Roberto Cenci, Marco Belinelli, Red Ronnie, Noemi, Le Vibrazioni, Uomo Gatto, Enzo Miccio, The Kolors, Francesco Facchinetti, Mattia Destro, Antonio Mirante. Da lunedì 8 giugno, poi, cominceranno le repliche anche della prima e della seconda stagione di Emigratis come annunciano gli stessi Pio e Amedeo. “Stasera 21.20 ultima puntata in replica di Emigratis 3 mi raccomando, divano copertina e borsa dell’acqua calda che fa ancora freddo e dall’8 Giugno sempre di Lunedì ancora repliche, non vi molliamo amore mioooooo”, scrivono su Instagram.



