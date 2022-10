Emigratis La resa dei conti, Pio e Amedeo/ Anticipazioni e ospiti: Sfera Ebbasta, Conte…

Emigratis – La resa dei conti: anticipazioni e diretta seconda puntata

Dopo tanta attesa, Pio e Amedeo sono tornati in onda con le nuove puntate di Emigratis. La prima puntata ha regalato sorrisi, risate e divertimento ai telespettatori di canale 5 regalando ai due comici pugliesi ottimi ascolti. La prima puntata, infatti, ha portato a casa 2.547.000 telespettatori con uno share del 16,94%. La formula, rispetto alle prime edizioni, non è cambiata. Pio e Amedeo girano il mondo andando alla ricerca di personaggi famosi del mondo della televisione, del cinema, dello sport, della musica e della moda che paghino per loro viaggi, cene nei più lussuosi ristoranti del mondo e pernottamento in alberghi extra-lusso.

Il fine della nuova edizione di Emigratis che, oltre all’appuntamento di stasera farà compagnia al pubblico della prima rete Mediaset per altre due serate, è quello di affrontare il tema dell’ ecosostenibilità sempre attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa.

Gli ospiti della seconda puntata di Emigratis

Dopo aver incontrato, tra gli altri Elisabetta Franchi, Mike Tyson, Mahmood, Ronaldinho, e tanti altri, Pio e Amedeo, chi incontreranno nella seconda puntata di Emigratis? Le location in cui i due comici pugliesi si muoveranno questa sera andando a caccia di personaggi famosi generosi che li aiutini a diffondere il tema dell’ecosostenibilità saranno Parigi, la città per eccellenza della moda dove arriveranno seguendo il consiglio ricevuto da Elisabetta Franchi nella prima puntata e Londra.

Anche in questa seconda puntata, Pio e Amedeo regaleranno sorrisi e divertimento incontrando Gianluigi Donnarumma, Sfera Ebbasta, Maxi Lopez, Antonio Conte, Dejan Kulusevski, Fausto Leali, Giovanni Pernice, Chef Nusret, Endless e Pierluigi Gollini.

Come vedere in streaming Emiugratis – La resa dei conti

Dopo le scorse stagioni trasmesse da Italia 1, Emigratis – La resa dei conti è approvato su canale 5. Per vedere le nuove puntate in diretta televisiva basta sintonizzarsi ogni mercoledì sera, a partire dalle 21.30, su canale 5. Come per tutti i programmi Mediaset, anche Emigratis può essere seguito in diretta televisiva e in streaming.

Per seguire la diretta streaming basta collegarsi al sito Mediaset Infinity dove è possibile recuperare la puntata anche in un secondo momento rispetto alla diretta televisiva. Mediaset Infinity è disponibile anche come app che piò essere scaricata su pc, smartphone, smart tv e tablet.











