Emigratis – La resa dei conti/ Pio e Amedeo su Canale 5: ospiti Mike Tyson e Neymar

Emigratis – La resa dei conti: quattro nuove puntate su Canale 5

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con quattro nuove puntate di “Emigratis – La resa dei conti”, a partire da questa sera mercoledì 28 settembre. L’ecosostenibilità è il filo conduttore legherà le quattro puntate creando un’unica storia con protagonisti i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati da duo comico di Foggia: “Stavolta recitiamo nei panni di due personaggi, Bufalone e Messicano che diventano ecosostenibili per fare i soldi e salvare il mondo. Non sono i soli, eh c’è un sacco di gente che la pensa come loro”, hanno detto Pio e Amedeo intervistati da Repubblica. Nel loro viaggio a scrocco faranno tappa a Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi. Come sempre la voce narrante è quella di Francesco Pannofino, “la nostra coscienza” dicono i due amici.

Emigratis – La resa dei conti: gli ospiti della nuova edizione

Nella nuova edizione di “Emigratis – La resa dei conti” Pio e Amedeo coinvolgeranno vittime/ospiti illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Ecco alcuni degli ospiti che vedremo nel corso delle quattro puntate: Matteo Berrettini, Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Neymar, Katherine Kelly Lang (la Brooke Logan di “Beautiful”), Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Ronaldinho, Salt Bae, Felipe Massa, Fausto Leali, Daniele Scardina, Gianluca Vacchi, Paola Catapano, Marco Verratti e Mike Tyson, che sarà presente in tutte le quattro puntate.

Emigratis – La resa dei conti: anticipazioni prima puntata 28 settembre

La prima puntata di “Emigratis – La resa de conti” andrà in onda questa sera, mercoledì 28 settembre, alle 21.45 su Canale 5. I primi ospiti/vittime di Pio e Amedeo saranno Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Fabio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e Mike Tyson. “Con Mike Tyson dovevamo rimanerci due minuti e siamo rimasti con lui… Ci avevano detto che per fare soldi basta organizzare un incontro, ci siamo ritrovati da lui senza spiegargli nulla. È successo qualcosa di eclatante che non posso spoilerare, tutto frutto dell’incoscienza”, hanno anticipato i due comici a Repubblica.

