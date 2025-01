Emiliano Curioni è uno dei protagonisti di Io Canto Senior 2025. Dopo essersi fatto notare durante la prima puntata con “C’era una ragazzo”, il cantante di Mazzolengo si è superato regalando al pubblico e ai giurati un’esplosiva performance sulle note di Don’t let me be misunderstood. Un pezzo ritmato che ha saputo interpretare alla grande con il pubblico in delirio.

L’esibizione di Emiliano ha conquistato anche la giuria considerando i voti dei giudici. Fabio Rovazzi: “finalmente ti stiamo vedendo al massimo delle tue performance. Hai anche sbloccato delle movenza sul palco che non abbiamo visto la scorsa volta e abbiamo pensato di premiarti con un bellissimo 20”.

Emiliano Curioni travolge la giuria di Io Canto Senior 2025

La performance di Emiliano Curioni a Io Canto Senior 2025 sulle note di “Don’t let me be misunderstood” non è passata inosservata, visto che dopo il 20 di Fabio Rovazzi e Claudio Amendola, il cantante riceve anche un bel 19 da Iva Zanicchi e Orietta Berti. A motivare il voto è Iva Zanicchi che precisa: “questa è una canzone bellissima. Tu sei stato bravo, ma bravo bravo bravo!”. Prosegue così il sogno di Emiliano a Io Canto Senior che sin da bambino ha avuto una propensione verso il mondo della musica. Un sogno che quest’anno ha la possibilità di realizzare nel talent show di successo di Canale 5 a cui è arrivato dopo tanto lavoro e provini.

“Dopo tanto lavoro su di me, sulla mia voce e le partecipazioni a tutti i possibili contest, festival nazionali ed internazionali ed audizioni, sono arrivato al casting e sono stato preso” – ha detto Emiliano dalle pagine de Il Giorno. La musica per Emiliano è sempre stata la cura a tutto: “il canto è vita, è stato un salvagente, mi ha aiutato, ho ripreso a cantare e ho continuato”.