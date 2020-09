Emilie Richards la vendetta non paga/ Su Canale 5 il film con Jana Klinge

Emilie Richards la vendetta non paga va in onda su Canale 5 oggi, 2 settembre, alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola televisiva tedesca realizzata nel 2010 con la regia di Oliver Dommenget e la sceneggiatura curata da Barbara Engelke. Il montaggio è stato realizzato da Ingo Recker con le musiche di Jens Langbein mentre nel cast sono presenti tra gli altri Jana Klinge, Philippe Brenninkmeyer, Gaby Dohm, Patricia Webster, Julia Maria Kohler e Oliver Franck.

Emilie Richards la vendetta non paga, la trama del film

Ecco la trama di Emilie Richards la vendetta non paga. Una donna di nome Julianna dopo aver attraversato numerose difficoltà soprattutto dal punto di vista sentimentale decide di far ritorno nella sua amata isola in Nuova Zelanda per riavvicinarsi a quello che è stato il suo ex marito Gray. La loro è stata una storia d’amore piuttosto travagliata nella quale il dolore e il contrasto sono stati un punto essenziale la rottura. In particolare il loro amore è stato fortemente osteggiato e contrastato dalle rispettive famiglie per motivi di natura economica.

In particolare la famiglia di suo marito, gli Sheridan, stava portando avanti un piano di investimenti che purtroppo ha avuto delle conseguenze negative su altre famiglie del luogo ed in particolare anche quella della stessa Julianna. Gli investimenti effettuati dal suo ex suocero hanno portato sul lastrico la famiglia della donna con conseguenze drammatiche in quanto suo padre per l’eccessivo dolore e per la delusione del suo fallimento decise di suicidarsi.

Una ulteriore conseguenza di questa situazione fu che la donna seppur incinta decise di lasciare per sempre il marito e quell’enorme scia di dolore che ormai caratterizzava quell’isola.. Dopo circa dieci anni da quanto accaduto la donna ha deciso di far ritorno sull’isola dopo essere riuscita a rifarsi una vita e soprattutto ad avere delle soddisfazioni in ambito professionale grazie ai suoi investimenti effettuati in ambito vinicolo che le hanno permesso di mettere insieme a un vero e proprio patrimonio. Il suo ritorno nell’isola nativa è dovuto soprattutto alla sua volontà di avere quella vendetta che da sempre bramava nel proprio anno.

Una vendetta che lei ha costruito passo dopo passo muovendosi nell’ombra ed in particolar modo acquistando alcune quote della casa vinicola del suo ex marito. Insomma il suo principale obiettivo è quello di portare sul lastrico la famiglia degli Sheridan proprio come avvenuto tanti anni prima con la sua famiglia. Proprio quando il piano sembra andare in porto la donna si renderà conto in realtà la vendetta non le permetterà di riavere indietro la sua famiglia se non ottenere l’obiettivo di creare nuovo odio tra i pochi abitanti della piccola isola.



