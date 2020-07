Emilie Richards tracce dal passato/ Su Canale 5 il film con Gesine Cukrowski

Emilie Richards tracce dal passato va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 16:30. Si tratta di una pellicola realizzata in Germania nel 2012 dalla casa cinematografica ZDF in collaborazione con altre del settore mentre la distribuzione avvenuta direttamente sul circuito televisivo. La regia di questo film è stata curata da Christoph Schrewe, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Julia Neumann, Sabrina Rossel e Sabine Leipert, il montaggio è stato realizzato da Olivia Retzer e musica della colonna sonora sono state composte da Tom McLeod. Nel cast sono presenti tra gli altri Gesine Cukrowski, Oliver Bootz, Saskia Vester, Olga von Luckwald, Dylan Holmes e Peter Davor.

Emilie Richards tracce dal passato, la trama del film

Ecco la trama di Emilie Richards tracce dal passato. In una piccola, ma caratteristica isola della Nuova Zelanda, vive un uomo di nome Alex. Oltre ad essere un chirurgo dalla grande professionalità e competenza, è anche un uomo dal grande fascino tant’è che tutte le ragazze del luogo cercano disperatamente di conquistarlo e quindi di averlo al proprio fianco per il resto della loro vita. Alex, tuttavia, fino a questo momento non è mai riuscito a trovare una donna che possa fargli battere forte il cuore e che soprattutto possa rappresentare la soluzione ideale per avere una vita serena e duratura. In ragione di ciò, ha deciso sempre di concentrare tutte le proprie energie e competenze nella sua professione dimostrandosi un ottimo chirurgo preso in considerazione in situazioni molto complicate.

Un giorno si imbatte nella bella Jessica, una pianista professionista che da alcune settimane si è trasferita nella piccola isola per trovare i suoi veri genitori biologici. La donna, dopo aver conosciuto in circostanze piuttosto casuali l’uomo, diventa sua amica e soprattutto gli confida tutti i suoi sentimenti e soprattutto le sue inquietudini.

La musicista rivela di essere in attesa di ricevere l’eredità dei suoi genitori adottivi e così ha deciso di mantenersi nell’attesa lavorando come insegnante di musica ed in particolar modo del pianoforte. Da quando ha preso casa nella piccola isola neozelandese, la donna ha iniziato a intercettare l’attenzione dell’opinione pubblica e soprattutto sono tantissimi gli allievi che si sono rivolti a lei per poter imparare a suonare perfettamente il pianoforte tra cui Oliver. Oliver seppur abbia come principale passione quella di giocare a rugby, si dimostra un grande talentuoso musicista di pianoforte.

Questo tratto molto similare alla stessa Jessica finisce per essere un motivo di interesse in quanto potrebbe esserci un legame fraterno tra i due e quindi i genitori di Oliver potrebbero essere anche quelli di Jessica. In queste sue ricerche per scoprire la verità sul suo passato, sarà aiutata anche dall’affasciante chirurgo con il quale crea un rapporto sentimentale che andrà a diventare sempre più solido nei giorni.



