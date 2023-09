Emily Ratajkowski “Divorziare a 30 anni? È chic”/ “Non c’è niente di meglio che sentirsi ancora attraenti…”

Emily Ratajkowski e la confessione sul divorzio

Emily Ratajkowski, con un video pubblicato su Tik Tok, si lascia andare ad una riflessione sul divorzio. La top model che ha messo un punto al suo matrimonio con Sebastian Bear-McClard, ha raccontato di essere felice e serena. La modella, infatti, ha spiegato che, divorziare a 30 anni, nel pieno degli anni, “è la cosa migliore che possa capitare ad una donna”. Parole che, in poco tempo, sono diventati virali scatenando una serie di reazioni sui social.

“Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni”, le parole della modella in un video pubblicato sulla sua pagina TikTok. “E da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco già di un anno, cioè a 32, vi devo dire: penso che non ci sia cosa migliore”, ha aggiunto.

Le parole di Emily Ratajkowski

La confessione di Emily Ratajkowski sul divorzio, poi, continua. “Se avere vent’anni è come essere costantemente in conflitto, non c’è niente di meglio che avere 30 anni, sentirsi ancora attraenti, magari avere un po’ dei propri soldi ancora da parte per poter pensare a cosa si vuol fare con la propria vita, aver già provato la ‘favola’ del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come ci voglio far credere. Eppure hai ancora tutta la tua via davanti”.

Infine, la super modella conclude il suo messaggio con un consiglio: “Per tutte quelle persone che sono stressate perché sono divorziate, beh, è una cosa buona, congratulazioni”.

