Emily Ratajkowski, foto peli sotto le ascelle/ “Le donne sono libere di scegliere”

Un vero e proprio grido di libertà. Questo rappresentano oggi i peli sotto le ascelle delle donne (e forse anche un po’ degli uomini con i tempi che corrono) ne è convinta anche la bella modella Emily Ratajkowski che ha postato la sua foto choc su Instagram proprio per farsi baluardo del rovente tema. La bella Emily ha deciso deliberatamente di farsi crescere i peli sotto le ascelle proprio per prepararsi per un servizio fotografico con Harper’s Bazaar US di cui uno scatto è finito proprio sui social accompagnato da una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Le donne devono essere libere di scegliere”. In molti non hanno subito notato i peli sotto le ascelle perché lo sguardo magnetico della modella è da sempre un concentrato di tutto il suo femminismo e della sua sessualità.

EMILY RATAJKOWSKI E L’INNO ALLA LIBERTA’ FEMMINILE (CON I PELI SOTTO LE ASCELLE)

La 28enne, spesso criticata per i suoi post nudi su Instagram,ha spiegato subito il suo tentativo e il suo “grido” di libertà per tutte le donne che si sentono oppresse dalle regole (non scritte) della società e che si lasciano imporre regole e dettami: “Se decido di radermi le ascelle o far crescere i peli, dipende da me. Per me, i peli del corpo sono un’altra opportunità per le donne di esercitare la loro capacità di scegliere, una scelta basata su come vogliono sentirsi e le loro associazioni sull’avere o non avere i peli del corpo” e su Instagram aggiunge: “Offri alle donne l’opportunità di essere ciò che vogliono e nel modo più sfaccettato possibile”. Sicuramente per Emily Ratajkowski le sfumature non mancano ma il suo gesto è stato approvato e accolto con favore dalle sue colleghe e dai suoi fan che hanno commentato positivamente lo scatto.

Ecco il suo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 8 Ago 2019 alle ore 8:32 PDT





