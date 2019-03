Emily Ratajkowski accusata di body shaming/ La replica: “Non c’è un tipo di bellezza”

Basta una foto per scatenare una bufera. Lo sa bene Emily Ratajkowski che deve periodicamente coprirsi dalle ondate di critiche per alcuni scatti pubblicati sui social. Stavolta è una foto con un’amica a urtare l’animo degli utenti dalla facile indignazione. Le due indossano due capi della linea di costumi disegnata dalla modella e sono riprese dall’alto mentre giacciono supine sulla spiaggia. Il fatto che Emily Ratajkowski e l’amica Caitlin King abbiano due fisicità differenti è abbastanza evidente. Del resto questo discorso vale per più della metà della popolazione, se viene comparata alla modella. C’è però chi ha accusato Emily di essere stata spietata con l’amica perché avrebbe evidenziato appunto le loro differenze. Non ci voleva invece molto per comprendere che in realtà la modella ha fatto tutt’altro. La sua linea dimostra invece che ci sono vari tipi di fisicità e di bellezza, non solo la sua. E infatti Emily Ratajkowski si è schierata subito a favore dell’amica, anche se oggettivamente non ce n’era affatto bisogno.

EMILY RATAJKOWSKI E LE ACCUSE DI BODY SHAMING

I social si sono dimostrati subito pronti a scoccare la freccia del “body shaming” contro la star di Instagram di turno o influencer. La conferma arriva dalla reazione che ha suscitato la foto di Emily Ratajkowski, che non è così stupida come evidentemente qualcuno crede. Anzi, la sua strategia è chiara quanto semplice: lanciare una linea che non rispecchia un canone estetico e che dimostra che la bellezza non è questione di paragoni, che perché non può essere confinata in parametri. «Il fatto che siate abituate a vedere un determinato corpo non vuol dire che questo sia l’unico che debba essere considerato bello». Ma la modella non si è fermata qui. In una delle sue Instagram Stories ha detto che lei e la sua amica pensano di essere quelle in quella foto. «Sono così orgogliosa che indossi i miei abiti. I diversi corpi sono belli, spero che lo impariate presto». Una gran bella lezione di Emily Ratajkowski agli haters.

Visualizza questo post su Instagram Beach buns @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Mar 11, 2019 at 11:44 PDT





