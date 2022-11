Eminem: “Ho provato tante droghe, erano deliziose”/ “Nel 2007 sono quasi morto”

Eminem: “Le droghe erano deliziose”

Eminem nel 2007 ha rischiato la vita per overdose. Proprio a settembre, il rapper ha rivelato di aver impiegato “molto tempo” a far ripartire il cervello dopo essere finito ad un passo dal baratro. Sabato, alla cerimonia per il suo ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, il rapper, che oggi ha 50 anni, è tornato sulla vicenda. Dopo aver chiesto alla figlia Hailie Jade Mathers, di 26, di tapparsi le orecchie, ha confermato: “Le droghe erano fottutamente deliziose e nonostante tutto sentivo il bisogno di prenderle e prenderne tante, troppe”.

Marshall Bruce Mathers III, vero nome dell’artista, è stato ospite dell’evento ospitato al Microsoft Theater di Los Angeles, dove è stato inserito nel Pantheon della musica. “Mi rendo conto quale onore sia essere qui stasera, e il privilegio di poter fare la musica che amo” ha affermato Eminem, per poi toccare un tasto particolarmente doloroso ed emozionante: “La musica mi ha praticamente salvato la vita. Cercherò di dirlo nella maniera meno dolorosa possibile, senza balbettare e tutto il resto. Probabilmente non sarei dovuto essere qui stasera per un paio di ragioni”. Poi, la confessione: “Intanto ero quasi morto di overdose nel 2007. E poi… Hailie, copriti le orecchie, perché le droghe erano fottutamente deliziose”.

Eminem: “Ho cominciato durante le riprese del mio film”

Eminem è poi uscito dal tunnel della droga, nonostante l’overdose abbia rischiato di ucciderlo. Nel suo discorso ha proseguito: “Fermi io ne sono uscito, ma ho detto che erano deliziose, vero?”. Il rapper ha cominciato ad avere problemi con la droga dopo aver vinto l’Oscar come miglior colonna sonora originale con Lose Yourself. Aiutato dall’amico, il rapper Dr Dre, è riuscito a tornare ad una vita normale: “Alla fine dovevo davvero trovare la mia strada e ci sono riuscito attraverso la musica. Sono grato di poter essere adesso qui e fare musica hip, perché, oh amici, mi piace molto”.

8 Mile, girato nel 2002. Nel 2011 il rapper aveva raccontato al magazine Rolling Stone: "Stavamo anche sedici ore sul set e alla fine avevamo una finestra di poche ore in cui potevi dormire. Un giorno venne qualcuno che mi passò un Ambien, e quello mi fece uscire fuori di testa. Fu come scoprire di avere tutto il tempo a disposizione. Era il dicembre del 2007 quando Eminem era stato ricoverato per un'overdose di metadone. Già tempo prima aveva ammesso la sua dipendenza da Vicodin, Valium, Ambien e metadone: un problema nato durante le riprese del suo film,

