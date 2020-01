Eminem, Music to Be Murdered By/ Video, nuovo disco a sorpresa per il rapper

Disco a sorpresa da parte della star americana, Eminem. Quest’oggi il rapper a stelle e strisce ha fatto uscire un nuovo album, leggasi “Music to Be Murdered By”. Si tratta dell’undicesimo lavoro in carriera del cantante 47enne, e che fino ad oggi era rimasto top secret. Da mesi, se non da anni, comunque, si chiacchierava in merito al sequel di “Kamikaze”, uscito nel 2018, e con l’annuncio di oggi il rapper ha posto fine alle voci e ai pettegolezzi. “Music to Be Murdered By” prevede 20 tracce, fra cui un nuovo feautiring con Ed Sheeran (i due avevano già lavorato assieme nel precedente album). Eminem ha poi cantato in compagnia di Black Thought, Q-Tip, Royce Da 5’9″, Anderson .Paak, Young M.A, nonché con Juice WRLD, morto lo scorso 8 dicembre. Con l’uscita del nuovo disco, Eminem ha pubblicato anche il video di uno degli inediti contenuti nel suddetto, leggasi “Darkness”.

EMINEM, MUSIC TO BE MURDERED BY: PUBBLICATA LA CLIP DI DARKNESS

Si tratta di una canzone molto dark, come si può appunto intuire dal titolo, che racconta la storia di un uomo, della sua solitudine e di una tragedia. Il video è una denuncia contro la diffusione smodata delle armi sul territorio americano, con chiari riferimenti a quanto avvenuto a Las Vegas nel 2017, quando un folle sparò ad un festival di musica uccidendo ben 58 persone, prima di togliersi a sua volta la vita. Al termine del video di Darkness, inoltre, si può notare un montaggio con una serie di immagini prese da altre stragi accadute negli Stati Uniti negli ultimi anni, con l’aggiunta del messaggio: “quando finirà? Quando importerà ad abbastanza gente. Registratevi per votare su Vote.gov. Fate sentire la vostra voce e aiutate a cambiare le leggi sulle armi in America”. L’annuncio del nuovo album è stato dato da Eminem su Twitter, dove l’artista ha anche pubblicato la copertina dello stesso.





