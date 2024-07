Emis Killa, 15 anni di carriera/ Grande show in arrivo, l’amore per il figlio avuto con la fidanzata Martina

Sexy Shop è il titolo del nuovo singolo di Emis Killa in coppia con Fedez. Un brano di grandissimo impatto e successo che ha conquistato sin da subito le classifiche streaming diventando una delle hit dell’estate e regalando così al rapper un altra hit! Nel 2024 Emis Killa ha festeggiato 15 anni di carriera, 28 dischi di platino e tantissimi dischi d’oro e si prepara a celebrarli con uno show evento in programma a settembre alla Fiera Milano Live in compagnia di grandi amici e colleghi come Sfera Ebbasta, Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Paky, Jake La Furia, Kid Yugi e J-Ax, Salmo, Lazza e Geolier. “Mi sono portato dietro tanti fan che erano ragazzini e oggi sono adulti e mi fanno vedere le foto di quando venivano agli instore, sono letteralmente cresciuti con me. Questa cosa mi riempie il cuore” – ha detto il rapper.

Parlando di musica e di come è cambiato nel corso di questi 15 anni il rap, Emis Killa ha confessato: “quando mi attaccavano per i testi, la prendevo sul personale, oggi non è più così. Mettere alla gogna gli artisti, censurarli, non potrà mai essere la soluzione. Il rap, come linguaggio d’espressione, non si può fermare. Tentare di bloccarlo genererà situazioni ancora più difficili”.

Emis Killa e la vita privata: il rapper è diventato papà bis

Parlando della vita privata e sentimentale di Emis Killa, il rapper recentemente è diventato papà per la seconda volta del figlio Romeo nato dall’amore con la fidanzata Martina Bottiglieri. A comunicarlo tramite i profili social ufficiali è stato proprio il rapper che ha scritto: “non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”.

Un momento di grande gioia e felicità per il rapper condiviso anche dalla fidanzata Martina Bottiglieri che sui social ha postato una foto in cui si intravedeva la manina del piccolo Romeo scrivendo: “non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensa”. Ricordiamo che Emis Killa è diventato papà nel 2018 di Perla Blue nata dalla precedente relazione con la fashion blogger Tiffany Fortini.

