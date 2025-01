Chi è la fidanzata di Martina Bottiglieri? La fidanzata di Emis Killa è anche la mamma del suo secondo figlio Romeo. Infatti, prima di lui ha avuto anche una bambina di nome Perla dalla ex Tiffany Fortini. Nata nel 1992, l’attuale fidanzata del rapper è originaria di Bologna, anche se non ha mai confermato dove è nata e dove risiede la sua famiglia. Su di lei si sa pochissimo, se non alcune informazioni sulla sua laurea in Fashion Design, presa nel 2015.

Martina Bottiglieri si è diplomata nella sua città e poi si è iscritta all’Accademia di Belle Arti grazie alla sua passione per la moda. Passione che poi l’ha portata a lavorare come modella sia per la Moto GP come Monster Girl, che per Elisabetta Franchi nel 2016. Nel corso degli anni è stata anche una delle protagoniste di “Tijuana“, il video musicale della canzone di Emis Killa, uscito nel 2019. Oltretutto, Martina Bottiglieri ha fondato un suo marchio di moda di nome My Lolitah nel 2020.

Emis Killa e Martina Bottiglieri, come si sono conosciuti?

Cosa sappiamo della vita privata di Martina Bottiglieri? Lei e Emis Killa si sono conosciuti proprio grazie al suo video musicale di “Tijuana“. Correva l’anno 2019 e lei era stata scelta come protagonista del videoclip. Durante l’estate del 2024 i due hanno avuto un figlio di nome Romeo, e come abbiamo accennato sopra, Emis Killa aveva già avuto una bimba di nome Perla Blue. Lui e la fashion blogger Tiffany Fortini nonostante si siano lasciati da tempo continuano ad avere un ottimo rapporto per via della figlia.

Oggi Emis Killa è tra i rapper più famosi d’Italia e sebbene dovesse presentarsi a Sanremo 2025 a partire dall’11 febbraio è successo il peggio: il rapper è indagato per associazione a delinquere e quindi ha deciso di fare un passo indietro: “Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare“. Per ora il rapper confida nella magistratura e ha confessato di aspettare che la legge faccia il suo corso senza pressioni mediatiche. Emis Killa si era detto contentissimo di poter partecipare al primo Festival di Sanremo 2025 eppure, questa volta il suo sogno è saltato: “Come è giusto che sia per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara“.