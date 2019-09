Emis Killa/ Nuova polemica: “Sì, me la meno… e se schiatto prima diventerò leggenda!”

Emis Killa si diverte come un pazzo a provocare e accendere gli animi di follower ed hater. Il rapper infatti, nella maggior parte dei casi, scrive ciò che molti pensano ma che nessuno – giusto per essere politicamente corretto – ha mai il coraggio di scrivere tramite social. Essere un personaggio popolare del resto, crea anche una particolare “posizione” e il vip in questione, è chiamato in causa come “portatore sano di buon esempio”. Il collega di Fedez invece, se ne frega di queste regole e dice sempre ciò che pensa, facendo cascare nel tranello tutti coloro che – in qualche modo – si sentono colpiti dall’accaduto. Tra le ultime, anche le dichiarazioni sulla democrazia: “Io non voto, e curo il mio, perché credo che la democrazia sia un modello ingiusto dove la preferenza di un ignorante quale sono non possa valere quanto quella di uno che ne sa. Scelgo almeno di non sentirmi in colpa per avere contribuito allo sfacelo”. Senza dimenticarci di alcune “perle rare” come questa, indirizzata agli uomini: “Se non leccate la fi*a sarete sempre cornuti e ve lo meritate onestamente”.

Emis Killa, la nuova polemica del rapper

Emis Killa, proprio di recente aveva anche imbastito una polemica senza fine, parlando delle donne: “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo”, per poi aggiungere: “Comunque tutte le tipe che si stanno offendendo e indignando sul web, stanno mascherando col femminismo la loro puzza di ascelle”. Tra le ultime, il rapper ha voluto “svelare un segreto” agli internauti: “Vi svelo un segreto. Quando mi mandate messaggi in direct e iniziate con ‘so che non leggerai mai’ avete ragione. Un messaggio che inizia così mi sa già di papiro noioso da spararmi nei c**lioni. Anziché chiedermi un video auguri per il vostro amico, fategli un bel regalo, taccagni”. Poi ha continuato: “Sì, me la meno, proprio così. Tra 20 anni sarò ancora qui a fare musica e se schiatto prima sarà anche peggio per voi, perché diventerò leggenda”. Il rapper si burla degli utenti e loro ci cadono come pere cotte. Immagino Emis mentre si rotola a terra dalle risate, e non avrebbe nemmeno tutti i torti, pensate un po’…

