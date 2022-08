Emis Killa “Riccione come Marsiglia, paura dopo le 18 a girare”/ “Servirebbero manganellate sulle ginocchia”

Emis Killa: “Riccione la nuova Marsiglia”, lo sfogo social

Nelle passate ore il rapper Emis Killa si è reso protagonista di un nuovo sfogo sui social e che sta già facendo particolarmente discutere. Dopo le sue esternazioni sul tema delle tasse in Italia e del ruolo dello Stato, l’artista ha concentrato la sua attenzione sul tema della sicurezza, prendendo da esempio la città di Riccione. Senza molti giri di parole, Emis ha tuonato su Twitter: “Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18.00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare”.

Secondo Emis Killa, dunque, la città romagnola, un tempo meta preferita di famiglia e giovanissimi, oggi sarebbe diventata così pericolosa da meritarsi il paragone con Marsiglia: “Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono”, ha proseguito arrabbiato il rapper milanese nel suo tweet. Quasi certamente il riferimento di Emis Killa sarebbe ai recenti fatti di cronaca che hanno avuto come principale teatro proprio la città di Riccione, dalle risse ai casi di violenze, passando per la drammatica morte delle due sorelle travolte e uccise dal Frecciarossa.

Il tweet di Emis Killa su Riccione scatena la polemica

Sebbene la preoccupazione di Emis Killa sia stata in parte condivisa, il suo tweet ha generato ugualmente le polemiche degli utenti che, come spesso accade per temi di una certa portata, si sono divisi sul tema della sicurezza e nello specifico sulla situazione relativa alla città di Riccione. “È molto difficile per me dire queste parole ma nei 3 mesi estivi Riccione e Rimini non esistono più, sono in mano ad una delinquenza fuori dal comune. È rimasta solo la soluzione della linea dura”, scrive un utente in risposta al rapper, come ripreso da La Stampa. “Effettivamente ora c’è da aver paura”, gli ha fatto eco un altro, svelando i racconti fatti dalle tre figlie tornate dalla città citata nelle passate settimane.

C’è però anche chi non ha riscontrato tutta la pericolosità di cui ha parlato Emis Killa nel suo tweet, difendendo Riccione: “In un mese non ho visto nulla di ciò che viene detto. E i miei figli girano liberamente in bici fino a tardi. Io mi sento al sicuro più che a casa”, è stato il commento di un utente. E c’è chi ha colto l’occasione per attaccare direttamente Emis e la sua categoria: “È anche colpa di voi rapper e dei vostri testi diseducativi!”.











