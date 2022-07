Emis Killa/ “La fidanzata? In amore sono all’antica, uno molto geloso”

Emis Killa sul palco dei Tim Summer Hits 2022 con il singolo “Lucifero”

Emis Killa è tornato alla musica dopo l’uscita del suo primo libro dal titolo “Bus 323 – Viaggio di Sola Andata” in cui ha rivelato il perchè del nome bus 323: “è l’autobus che mi portava da Vimercate a Milano, dove c’era l’universo hip hop che fin da piccolo mi affascinava. Molti miei amici d’infanzia, al paese, quel bus non l’hanno mai preso. “Troppo sbattimento”, dicevano. Molti sono ancora là a fare serata in quei bar, con una birra in mano. A me non è bastato. Da 15enne giravo con una compagnia di sbandati, facevo una marea di cazzate, ma non mi accontentavo”.

Non accontentarsi è il segreto per andare oltre, per puntare a qualcosa di grande. Il rapper parlando proprio dell’inizio della sua carriera ha raccontato: “ho iniziato per gioco, cimentandomi in una delle sfumature del rap che è proprio un gioco: le gare di freestyle. Era proprio una cosa seguita da poche persone: si andava in questi centri sociali a fare le gare di rime improvvisate. Se vincevi, come poi è successo a me nel 2007, diventavi campione italiano ma cambiava poco a livello economico”.

Il successo di Emis Killa è stato davvero travolgente. Il rapper, infatti, non si aspettava minimamente un tale responso da parte del pubblico che l’ha sostenuto sin dal primo singolo. “Non mi aspettavo questo successo, passo per presuntuoso. Ho imparato ascoltando gli altri rapper che facevano freesyle. Inizialmente ho seguito degli esempi, avevo delle influenze che poi sono rimaste anche nel tempo nello stile di fare le rime” – ha detto il rapper che non nasconde di avere un grande sogno nel cassetto – “mi piacerebbe suonare a San Siro. Uno perchè abito a Milano, due perchè sono milanista e tre perchè, nel mio immaginario, è l’arrivo”.

Infine parlando della vita privata e della fidanzata Tiffany ha confessato: “in amore sono all’antica, uno molto geloso. Ma con il tempo ho capito che non devo rompere troppo le palle a una ragazza. Anche perché quando lo fanno con me vado fuori di testa. Tutto sommato mi reputo un bravo fidanzato. Sono uno come tanti, che ha sofferto una miriade di volte”.











