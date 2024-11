Prima di diventare una cantante e di partecipare alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone, classe 1984, ha frequentato il liceo classico, dove è stata etichettata come ribelle dalla sua insegnante di italiano. La cantante ha raccontato più nel dettaglio l’aneddoto sui banchi di scuola in occasione della sua ospitata al PoretCast. Intervistata da Giacomo Peretti, l’artista ha spiegato di essere stata presa di mira dall’insegnante per i suoi tatuaggi e i suoi dread, e di come – a causa di “una professoressa bigotta” – avrebbe perduto “l’amore e la passione per la scuola”, nonostante i suoi buoni voti in filosofia e in storia dell’arte. Nel 2018, Emma Marrone ha raccontato anche di essere uscita dalla sala del cinema con “il mascara sbavato sotto gli occhi e i brividi sulla pelle”. La cantante aveva visto per la prima volta, al cinema, A Star Is Born di Bradley Cooper, il film, con Lady Gaga, uscito nelle sale italiane nello stesso anno nel mese di ottobre. In una pubblicazione sul suo profilo Facebook, dell’8 ottobre, la cantante ha spiegato di aver assistito a “una storia d’amore bellissima” e di essere rimasta colpita dalla magistrale interpretazione di Lady Gaga nel suo ruolo di “ragazza piena di paure e fragilità” ma, al contempo, molto coraggiosa. “Amo le donne coraggiose”, ha concluso l’artista, lasciando immaginare che potesse trattarsi del suo film preferito e invitando infine i suoi ascoltatori ad andare a vedere anch’essi il film per poter poi tornare a casa “con una grande emozione”.

“È stato un viaggio incredibile, ma soprattutto perché lo abbiamo fatto insieme”, ha concluso così Emma Marrone il suo Tour 2024/2025 pubblicando una storia di ringraziamento su Instagram per i suoi ascoltatori. Dopo aver percorso “tanti chilometri”, il 17 novembre, a Bari, è stata l’ultima data della tournée italiana di Apnea. La cantante si è esibita al PalaFlorio fino a perdere la voce, ma senza mai esaurire la sua gioia nel confrontarsi con pubblico tanto caloroso. Sul futuro, stando agli attuali progetti della cantante, sembra che Emma Marrone si prenderà una meritata pausa per poter ricaricare al massimo le energie dopo la fatica del Tour. Nel frattempo, però, colei che ama Gianna Nannini, come aveva rivelato lei stessa, in un’intervista agli EurovisionLive nel 2014, potrebbe anche valutare la possibilità di tornare al cinema come protagonista. Dopo aver debuttato, infatti, al cinema con Gli Anni Più Belli (2020) di Gabriele Muccino, recitando al fianco di Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Michela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, la cantante ha anche partecipato alle riprese della seconda stagione di A Casa Tutti Bene – La Serie, dello stesso regista, nel 2022. Che adesso, a due anni di distanza dall’ultimo progetto cinematografico, Emma Marrone possa tornare di nuovo sul set? Lo scopriremo presto.