Emma Marrone in concerto a Roma oggi 14 novembre 2024: la dedica della cantante

Questa sera, 14 novembre 2024, Emma Marrone è in concerto al Palazzetto dello Sport in Piazzale dello Sport a Roma con una scaletta ricchissima. L’inizio del grande show, che vedrà oltre venti tra canzoni e medley della cantante, è previsto per le 21 ma i cancelli aprono alle 19. Una tappa che la cantante aspetta da molto, anche perché la città eterna è anche casa sua. Ed è per questo che, a poche ore dall’inizio, ha voluto dedicarle delle parole attraverso il suo profilo Instagram,

“Siamo legati come lacci. Stretti come con le catene” ha scritto Emma, frasi del brano “Lacrime” dall’album Souvenir Extended Edition del 2024. A queste parole è poi seguita la dedica “Ti amo Roma” con tanto di poesia ricca di affetto per la città e i suoi abitanti.

Scaletta concerto Emma Marrone a Roma: vecchi e nuovi successi

Non è stata ancora annunciata la scaletta ufficiale del concerto di Emma Marrone a Roma. È però molto probabile che anche per questa tappa del suo tour ‘In da town’, la cantante si esibisca nelle stesse canzoni cantate in quella di Ponte di Legno. Di seguito trovate i brani e i medley, che vanno da successi più recenti, come Apnea e Femme Fatale, a brani di qualche anno fa, come Occhi profondi e l’intramontabile Amami.

