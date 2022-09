Emma D’Aquino: “Rinunciai al posto fisso per la Rai”/ “Non dormii tutta la notte…”

Emma D’Aquino è intervenuta in qualità di ospite nel corso della trasmissione di Rai Uno “Da noi… a ruota libera”, andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre 2022 e condotta da Francesca Fialdini. La giornalista Rai ha confessato che nel marzo 1996 aveva cominciato a lavorare per la Rai, con un contratto di tre mesi. Tuttavia, quell’estate la chiamarono per l’assunzione a tempo indeterminato a scuola: “Feci il concorso per dare il contentino a mia madre e lo vinsi. Ergo, a settembre fui chiamata e la scuola presso cui avrei dovuto insegnare era proprio dietro all’abitazione dei miei genitori”.

"Totti ha video di Ilary Blasi che prende Rolex"/ Roberto D'Agostino: "La banca…"

Tuttavia, arrivò anche la chiamata della Rai, che prospettò a Emma D’Aquino un contratto più lungo: “I miei genitori con me furono carini, ma soffrivano in silenzio. Decisi, tuttavia, che avrei dovuto giocare quella carta. Una notte non dormii e alle sette del mattino chiamai, dettai all’impiegato delle Poste Italiane il mio messaggio e rinunciai a quell’incarico. Era un rischio, era tutto aleatorio, ma a posteriori posso dire che è andata bene ed è una cosa che ancora adesso mi emoziona perché la vita a volte ti porta a decidere”.

Elisa Isoardi: "Sono innamorata da 8 anni, mi ha scelto lui"/ Ecco di chi si tratta…

EMMA D’AQUINO: “IO E ALBERTO MATANO CI CAPIAMO CON UNO SGUARDO”

Nel prosieguo dell’intervista concessa a Francesca Fialdini, Emma D’Aquino ha dato la sua personale definizione di ‘ribellione’: “La ribellione ha diverse accezioni, andiamo oltre il semplice termine. Essa ha tante forme, come quella della coerenza, del non dire esattamente ciò che si vorrebbe dire, dell’essere educati e rispettosi nei confronti degli altri, dell’ascolto, visto che viviamo in un’epoca in cui non si usa più ascoltare ciò che dice il prossimo”.

Amanda Lear: "Un marito? Meglio sola!"/ "Stavo per tirare un mandarino a Costanzo…"

Infine, un breve focus sulla sua amicizia con l’attuale conduttore de “La Vita in Diretta”: “Io e Alberto Matano ci capiamo con uno sguardo, abbiamo vissuto per anni il lavoro di redazione gomito a gomito. Lui capiva da uno sguardo se avevo passato una bella serata o se invece era stata una serata triste”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA