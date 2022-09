Emma, Elisa ricorda il papà Rosario Marrone sul palco/ La cover di addio commuove

Amici, Elisa dedica un’esibizione live al papà di Emma Marrone, Rosario Marrone

Nella giornata di lunedì 5 settembre 2022, é venuto improvvisamente a mancare Rosario Marrone, ovvero il genitore nonché il padre artistico di Emma Marrone da cui l’ex cantante allieva di Amici 9 aveva ereditato la passione per la musica, e a cui -tra gli altri- Elisa Toffoli ha rivolto un commovente saluto.

La notizia della scomparsa dell’uomo, che si é spento all’età di 66 anni, ha gettato molti -tra i fan e non solo di Emma- nello sconforto, come si emerge tra i molteplici post di cordoglio giunti per la cantante di Amami vai social, non solo da parte di utenti comuni ma anche da parte di vip, più o meno vicini all’artista.

Dal suo canto Elisa Toffoli, che con Emma ha condiviso l’esperienza TV intrapresa ad Amici di Maria De Filippi, per ben tre edizioni del talent e nel ruolo di coach di canto e caposquadra al serale del concorso TV canoro, ha voluto ricordare l’uomo Rosario Marrone in occasione del suo ultimo concerto, tenutosi a Taormina, nella serata della data in cui si é data la triste notizia della morte del papà della Marrone.

Elisa commuove la rete: i messaggi web di addio per Rosario Marrone, papà di Emma Marrone

Così, poco prima di intonare un’esibizione totally live sulle note di Hallelujah, Elisa Toffoli ha dedicato un messaggio di vicinanza alla collega amica Emma, con cui ha condiviso Amici e condivide l’amore per la musica. “Oggi mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me.. -ha dichiarato visibilmente provata la cantante di Luca, dal palco del Teatro Antico-. Ma sto pensando a lei e sto pensando alla sua famiglia. Sicuramente possiamo farlo tutti insieme, visto che è amatissima. Un’amica, una sorella. Oggi voglio dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo. Questo è un mio pensiero per lui e per la sua famiglia“. E, com’era prevedibile che accadesse, l’esibizione registrata da Elisa sta commovendo il popolo del web, facendo incetta di messaggi di consenso e ultimi saluti al compianto papà dell’iconica Emma, Rosario Marrone.

elisa ha dedicato l’Hallelujah al papà di emma 🤍 pic.twitter.com/3UcNj8qrzF — Nora 🥥 (@gentalynbeta) September 5, 2022

Ma non solo Elisa, anche altri personaggi popolari hanno voluto ricordare Rosario Marrone, in un messaggio di addio pubblico. L’ex storico di Emma, reduce dal ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, Stefano De Martino, ha riportato testualmente il suo affettuoso addio all’ex suocero con un sentito “Ciao vecchio lupo”. E ancora Alessandra Amoroso: “Ciao, papone!”. L’altro ex storico di Emma, Marco Bocci, “Un bacio grande, Emma” e la moglie dell’attore Laura Chiatti gli ha fatto eco: “Ti stringo cara Emma”.













