Emma Marrone, 10 anni di carriera/ I fan festeggiano: “Oggi come ieri sempre con te”

I fan festeggiano Emma Marrone sui social. Il 26 settembre del 2009, iniziava ufficialmente la carriera di Emma con l’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Con i suoi capelli biondi, la sua schiettezza, la sua spontaneità e il suo bellissimo sorriso, Emma entrò nelle case degli italiani per poi conquistare il cuore del pubblico con la sua voce che, nel corso degli anni, è diventata sempre più bella. In un giorno così speciale, i fans della cantante salentina, su Twitter, hanno lanciato l’hashat dieci anni di Emma Marrone. Un hashtag che sta spopolando sul social network con i fans che stanno festeggiando un traguardo così importante per la Marrone. Il popolo di Emma, però, ha colto l’occasione anche per incoraggiare Emma a non mollare e a tirare fuori quel coraggio che l’ha sempre contraddistinta per tornare il prima possibile e dimenticare un’altra, difficile prova che la vita le ha messo davanti.

EMMA MARRONE: I MESSAGGI DEI FAN PER I DIECI ANNI DI CARRIERA

Sono davvero tanti i messaggi che i fans stanno inviando ad Emma utilizzando l’hashtag dieci anni di Emma Marrone. Affetto, sostegno e amore: c’è tutto questo nei messaggi che è possibile leggere su Twitter e che, sicuramente, la cantante salentina avrà avuto modo di leggere. “Dieci anni fa iniziò tutto così. Un banco vuoto con il tuo nome. Un pò come adesso. Un’assenza in un momento che aspettavamo da tanto, troppo. Ma arriverà il giorno in cui ci siederemo tutti a quel tavolo. E sarà bello come mai prima” scrive un utente. “Cara Emma, sono passati ormai 10 anni da quando sei entrata nella scuola di Amici e sei arrivata dritta al cuore di molti italiani che oggi ti sostengono e ti augurano una pronta guarigione. Tu sei una positiva e hai un coraggio da leonessa… NOI siamo con te!“, ha scritto ancora un utente incoraggiando Emma a non mollare e a combattere per superare il problema di salute annunciato qualche giorno fa. E ancora: “Cara Emma, sono passati ormai 10 anni da quando sei entrata nella scuola di Amici e sei arrivata dritta al cuore di molti italiani che oggi ti sostengono e ti augurano una pronta guarigione. Tu sei una positiva e hai un coraggio da leonessa… NOI siamo con te!”.

