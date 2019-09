Emma Marrone, haters le augurano morte/ Laura Pausini e Matteo Salvini la difendono

Ieri i seguaci di Matteo Salvini hanno deriso Emma Marrone e i suoi problemi di salute, oggi gli haters hanno preso di mira anche gli account social della cantante. C’è un utente che ad esempio ha augurato la morte all’artista salentina proprio sotto il post in cui la vincitrice di Amici ha annunciato la sua pausa. «Ops, vuol dire che è tornato? Non c’è due senza tre. Tutto meritato, camionista. E chissà questa volta come finirà. Addio». Questo l’assurdo commento apparso. Le reazioni non si sono fatte attendere, anzi tra queste c’è Laura Pausini che ha risposto a quella frase disgustosa attaccando l’hater e invitando tutti a segnalarlo. «Ma chi è sta deficiente che scrive una roba del genere? Segnalatela, io l’ho fatto», ha scritto la cantante, il cui intervento è stato particolarmente apprezzato. Già gli insulti via social sono inaccettabili, figurarsi gli auguri di morte. E la discesa in campo di Laura Pausini in difesa di Emma Marrone può essere un esempio.

EMMA MARRONE, HATERS LE AUGURANO MORTE: INTERVIENE MATTEO SALVINI

L’odio social comunque non si ferma, neppure di fronte all’annuncio di uno stop per una malattia. Dopo Nadia Toffa, anche Emma Marrone viene presa in giro. Non ha ricevuto solo messaggi di solidarietà da parte di fan e colleghi. Qualcuno ha colto l’occasione per insultarla e offenderla perché si schierò sul tema dei migranti e ci mise la faccia. Qualche mese fa fu attaccata per la sua richiesta di aprire i porti, ora qualcuno le augura la morte mettendo la sua foto vicino a quella di Nadia Toffa. «La prossima sarà Emma». Gabriele Muccino, che l’ha diretta nel suo ultimo film, ha replicato duramente a questi insulti, ma è intervenuto anche Matteo Salvini, che già in occasione degli insulti sessisti alla cantante intervenne per esprimerle solidarietà. Ora attraverso i microfoni di Sky Tg24 le fa in bocca al lupo e condanna gli attacchi. «Mi piace molto come artista, e le auguro una pronta guarigione: ognuno può avere le proprie idee politiche».

