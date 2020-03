Emma Marrone “Basta con ipotesi assurde e put*anate”/ L’ultimo scontro sui social per difendere…

Emma Marrone ha deciso di non rimanere in silenzio, almeno per quanto riguarda i social. Anzi negli ultimi giorni ha condiviso con i fan un video particolare, “di scarsissima qualità”, specifica, che “arriva direttamente dalla pancia“. Un modo per stare vicino a tutte le persone che hanno vissuto una tragedia in questo periodo, fra chi è guarito e chi invece non ce l’ha fatta. “A chi dal primo giorno ha rispettato le regole senza fare polemiche sterili“, aggiunge, “pensando al prossimo come si pensa a se stessi”. Ma anche all’intero Stivale, con la speranza che possa ritornare a risplendere proprio grazie ai sacrifici fatti dall’intera popolazione. “Mando un bacio a chi come me non vede l’ora di tornare ad amare ancora, più forte di prima se possibile“, conclude. Clicca qua per guardare il video di Emma Marrone. Oggi, martedì 31 marzo 2020, la cantante salentina sarà inoltre fra gli ospiti di Musica che unisce, in onda nel preserale di Rai 1. Non sarà però l’unico evento a riportarla in tv, come svela in un post più recente: dallo scorso 28 marzo e per sette serate, Rai 3 trasmetterà in seconda serata Sette donne accanto a te, sette appuntamenti con i concerti delle artiste di “Una, Nessuna, Centomila”. Al suo fianco, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Elisa, Fiorella Mannoia, Giorgia e Laura Pausini. Il tutto in attesa del concertone promosso dalla Mannoia e previsto per il prossimo settembre.

Emma Marrone, lite con l’amica Alessandra Amoroso?

Emma Marrone ha litigato con Alessandra Amoroso? Nei giorni scorsi le ipotesi hanno impegnato diversi ammiratori, anche se non è la prima volta che l’argomento viene trattato sui social e non solo. Questa volta però è stata la cantante salentina a sbottare contro chi, evidentemente, non ha di meglio a cui pensare. “Basta con ipotesi assurde e pu**anate”, ha scritto sui social, “penso di essere stata chiara: siamo amiche”. Nei giorni scorsi tra l’altro le due artiste si erano mostrate in diretta Instagram, anche per dimostrare che fra loro non c’è alcuna maretta. Eppure è stato proprio quel collegamento, imprevisto per la Amoroso, visto che si trovava in bagno, a dare il via al giro di gossip.

L’assenza della Amoroso nelle successive dirette della Brown, ha dato modo agli ammiratori di entrambe di ipotizzare che fosse successo qualcosa. “Abbiamo rimandato le dirette perchè lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza“, ha precisato Emma, “come è giusto che sia. Non servano a nulla tutte queste pu**anate che inventano”.

