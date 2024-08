A Tv Sorrisi e Canzoni, anche Emma Marrone come Giusy Ferreri si è raccontata svelando alcune parti nascoste della sua vita. Emma si trova nel periodo di massimo successo della sua vita, soprattutto dopo le sue ultime battaglie contro l’omofobia con delle prese di posizione molto forti sul palco. Al settimanale ha raccontato dell’esordio della sua carriera con l’album “Souvenir”, che le ha aperto le porte ad una vita piena di soddisfazioni in ambito musicale e non solo. Tra le sue vittorie più grandi anche “Femme Fatale” e la famosa canzone insieme a Jvli, intitolata “Ho voglia di te”.

Emma Marrone ha raccontato di essere consapevole di raggiungere numeri pazzeschi grazie al successo musicale, ma per lei è molto più importante il modo in cui si raggiungono questi numeri: “Se ci riesco è perché ho una squadra di donne che lavorano fianco a fianco”, dice la cantante. Poi, la confessione più dura: quella dell’iniziale incredulità di aver compiuto quarant’anni. “Ma davvero ne faccio 40?” si è chiesta Emma Marrone, che ha però spiegato di essere stata felice il giorno del suo compleanno, trascorso in campagna con la sua famiglia.

Emma Marrone: “Io vado a prendermi le persone una ad una, non mi risparmio”

Emma Marrone ha spiegato di essere sedotta dalla testa della gente, soprattutto in ambito sentimentale. Alla domanda se si sente o meno una femme fatale, risponde dicendo di non provarci neanche: “Non ne ho bisogno”. Poi la dichiarazione d’amore al suo adorato pubblico, che ha conquistato passo passo sul palco: “Ad ogni tappa do il massimo”, spiega: “Perché ogni persona che paga deve avere il meglio”. Emma Marrone continua, dicendo che anche se ha 38 di febbre lei si presenta davanti al pubblico, e non si tira indietro mai all’eventualità di aggiungere nuove tappe.

La cantante ha anche svelato il suo rituale segreto prima di un concerto. Emma Marrone visita la location, prepara poi i look e sistema tutti i trucchi sul tavolino, che devono essere ben allineati. Tiene a bada l’ansia chiacchierando con lo staff e bevendo tanta acqua per poi procedere con il riscaldamento vocale. La scaletta dei concerti? È una decisione di tutti: “Sembra un concilio ecumenico, come per l’elezione del Papa!”, dice Emma Marrone, che, come ogni brava artista, si affida agli stylist e alle persone competenti attorno a lei. Infine, la presa d’orgoglio: “A chi vorresti dire grazie?”, “A nessuno”.