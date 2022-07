Emma Marrone, cambio look per il ritorno sui social/ La cantante spiazza e i fan…

Emma Marrone, il ritorno sui social sorprende

Emma Marrone è finalmente tornata su Instagram. La cantante salentina non pubblicava foto o storie sul proprio profilo dallo scorso 2 luglio quando aveva condiviso una foto con nonno Leandro scattata in Puglia dove la cantante si rifugia per riposarsi e staccare la spina dal lavoro. Dopo quel post, Emma è rimasta in silenzio sui social fino a ieri sera quando è apparsa ina una storia condivisa su Instagram dall’amica e manager Francesca Savini. “Bentornata”, ha scritto la Savini pubblicando una foto in cui una Emma bellissima, riposata e pronta a brindare sorride all’occhio della fotocamera

Elodie e Emma Marrone ai ferri corti?/ "Sicuramente l’ho delusa..."

Un ritorno apprezzatissimo dai fan a cui, poi, la cantante salentina ha dato la buonanotte in modo speciale con un look sensuale. Con un outfit e un nuovo taglio di capelli, Emma è tornata in grande stile sui social scatenando la reazione dei fan.

Emma Marrone: cambio look e outfit sensuale

Prima un top nero e trasparente e poi una canotta intima, con il viso totalmente al naturale e i capelli biondi e più corti del solito per Emma Marrone che, con due foto, ha lasciato senza parole i fan scatenando diverse reazioni. Gli ammiratori di Emma hanno particolarmente apprezzato il suo ritorno sui social, ma anche il look estivo. Rigenerata dalle vacanze che non si sa dove le abbia trascorse, Emma è pronta a condividere nuovamente le sue giornate sui social.

Emma movenze sexy sul palco, è polemica!/ Gli haters "Sensualità di un camionista"

Per Emma, dunque, le vacanze saranno già finite o la cantante salentina si concederà qualche altro giorno al mare in compagnia degli amici prima di tornare ufficialmente al lavoro? In attesa di scoprirlo, i fan si godono il suo nuovo look.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone ferma concerto per un malore/ "Attenti ragazzi!" e fa passare ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA