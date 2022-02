Emma Marrone, chi è e carriera/ Torna a Sanremo 2022 con “Ogni volta è così” spalleggiata dalla Michielin

EMMA MARRONE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “OGNI VOLTA È COSÌ”

Emma Marrone tornerà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022. La cantante salentina ha dichiarato alla Rai che il brano che presenterà è una canzone d’amore passionale e struggente. Ha deciso di partecipare per mettersi in gioco nuovamente e per condividere questa esperienza con altri tanti colleghi a lei cari.

Testo Ogni volta è così, canzone Emma Marrone/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

Attendiamo con ansia di ascoltare il brano che Emma presenterà a Sanremo, per poterlo iniziare a cantare come tutti i suoi meravigliosi pezzi, caratterizzati sempre da una potenza unica e da un’energia, che solo Emma e poche altre cantanti italiane riescono a dare ai brani che presentano e che scrivono. Emma torna in gara all’Ariston dopo aver vinto nel 2012. Il suo si presenta come un pezzo arrangiato con estrema cura ed amore, lo stesso di fronte al quale si mette con sincerità. Ad affiancarla in questa nuova avventura sarà l’amica ed artista Francesca Michielin, che dirigere l’orchestra all’Ariston.

Emma Marrone/ "Ecco perché nella serata cover di Sanremo 2022 canto Britney Spears"

CHI È EMMA MARRONE, SANREMO 2022: UNA CARRIERA PIENA DI SUCCESSI

Emma Marrone, conosciuta come Emma, è nata il 25 maggio 1984 a Firenze. È una cantante italiana molto famosa ed amata dal pubblico italiano e internazionale. Ha un carattere forte, energico e vibrante, che spesso si rispecchia nei suoi brani, potenti e carichi di emozioni. La cantante nel corso della sua carriera, ha realizzato sei album in studio, il primo A me piace così nel 2010 e l’ultimo, per il momento, nel 2019 intitolato Fortuna; ha, inoltre, creato un album dal vivo, E Live e una raccolta nel 2021 chiamata Best of Me.

Emma, “Ogni volta che è così”, canzone di Sanremo 2022/ Significato del brano in difesa delle donne

È apparsa numerose volte in televisione, sia in alcuni film, sia in diversi programmi televisivi come Tu si que vales, Amici di Maria De Filippi, X Factor. Ha partecipato due volte al Festival della canzone italiana, la prima volta nel 2011 in coppia con i Modà con il singolo Arriverà, e la seconda volta nel 2012 con Non è l’inferno, brano con cui la cantante ha vinto quell’edizione del Festival. Quest’anno, a febbraio 2022, dopo dieci anni dalla vittoria, Emma tornerà a calcare il palco più famoso del panorama della canzone italiana, tornerà a Sanremo, infatti, presentando il brano intitolato Ogni volta è così.



© RIPRODUZIONE RISERVATA