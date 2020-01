Emma Marrone coach ad Amici 2020?/ “Con lei potrebbe tornare anche Elisa”

Emma Marrone tornerà come coach ad Amici 2020? La cantante salentina la cui carriera è nata proprio nella scuola di Maria De Filippi e che ha più volte ricoperto, con grande successo, il ruolo di coach in diverse edizioni del talent show, potrebbe tornare nel serale di Amici 2020 proprio come coach. A riportare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Vero secondo cui con la Marrone potrebbe tornare anche Elisa Toffoli, grande amica di Emma con cui è stata già coach sia in coppia contro J-Ax e Nek sia come direttore artistico della squadra avversaria. “Dalla prossima primavera Emma potrebbe tornare, dopo un breve allontanamento, nelle vesti di Coach nella prossima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Accanto a lei, potrebbe tornare anche l’amica e collega Elisa“, si legge sull’ultimo numero di Vero.

EMMA MARRONE AD AMICI 2020? I RUMORS NONOSTANTE GLI IMPEGNI DELLA CANTANTE…

La notizia della presenza di Emma Marrone al serale di Amici 2020 come coach è solo un’indiscrezione non confermata. La cantante salentina potrebbe partecipare al talent show di Maria De Filippi nonostante i numerosi impegni professionali. Emma, infatti, è ancora impegnatissima nella promozione del suo ultimo album, “Fortuna” da cui è stato lanciato il suo ultimo singolo “Fortuna” che è rinato con la complicità di Izi. Il 25 maggio, giorno del suo compleanno, poi, Emma sarà la protagonista di un grande concerto all’Arena di Verona mentre da ottobre sarà in tour in tutta Italia. Il 2020, dunque, sarà un anno ricco di impegni per la cantante salentina che, tuttavia, di fronte alla chiamata di Maria De Filippi che rappresenta la sua “mamma televisiva” potrebbe decidere di fare un piccolo sacrificio per la gioia di tutti i suoi fans.

