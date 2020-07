Emma Marrone come Antonella Elisa “Chi è Sofia?”/ Tormentone a Temptation Island..

Il primo dei tormentone che Temptation Island Vip 2020 ci ha regalato ieri è senza dubbio quello legato ad Antonella Elia. La bella biondina che si è scandalizzata perché Pietro Dalle Piane ha deciso di bere una Vodka Lemon, ha fatto poi una gaffe quando ha deciso di prendersi cura e consolare la sua neo amica, Sofia. Lei stessa ha rivelato al falò di essersi affezionata alle ragazze e alle loro storie ma proprio quando la bella fidanzata si stava sfogando dopo il Pinnettu parlando di lei in terza persona, ecco che Antonella Elia se ne esce al grido di “Chi è Sofia?”, risposta: “Io”. Inutile dire che il breve scambio di battute ha fatto subito il giro dei social tra meme e frasi e anche una telespettatrice d’eccezione si è lasciata trasportare dall’onda del momento.

EMMA MARRONE SI CALA NEL PRIMO TORMENTONE DI TEMPTATION ISLAND VIP

Di chi stiamo parlando? Ma di Emma Marrone, ovvio. La bella salentina ha pensato bene di lanciarsi in questo tormentone postando sui social un video in cui fa il verso proprio ad Antonella Elia tra le risate generali dei fan che ieri sera erano piazzati davanti alla tv. Emma Marrone ha usato subito la stessa colonna sonora del momento, la mitica Mia Martini, e si è lasciata andare a questo Tik Tok subito diventato virale in cui proprio lei presta il volto a Sofia Calesso. Antonella Elia rimane la voce fuori campo della gaffe destinata ad entrare nella storia di questa edizione che si preannuncia trash oltre ogni limite.

Ecco il video del momento:





