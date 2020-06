Emma Marrone, controllo medico dopo il tumore/ “Finalmente va davvero tutto bene!”

Pubblicità

Quella di oggi è una giornata speciale per Emma Marrone. La cantante si è sottoposta ad un controllo medico il cui esito è positivo e ha voluto condividere la sua gioia con i suoi fan. Ha infatti pubblicato una storia su Instagram raccontando la buona notizia. «Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento», ha esordito. Quindi è entrata nel merito: «Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente». Nonostante si tratti di una cosa molto personale, ha voluto anche stavolta tirar fuori un messaggio per le altre persone. «Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando». Un messaggio di gioia quello di Emma Marrone, ma anche di speranza per coloro che stanno combattendo la sua stessa battaglia. Del resto, il coraggio è una delle armi migliore insieme alla forza di volontà, quella che l’artista salentina ha dimostrato di avere.

Pubblicità

EMMA MARRONE E LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE

Emma Marrone lo scorso settembre rimandò le date del suo tour, ma prima la sua presenza all’evento realizzato da Radio Italia, previsto a Malta per lo scorso 4 ottobre. In quell’occasione spiegò di doversi occupare dei suoi problemi di salute. Non fece menzione del problema, ma considerando che anni prima aveva già sconfitto un tumore all’utero, si pensò subito ad una recidiva della malattia. E infatti a fine settembre la cantante si sottopose ad un’operazione, dopo la quale ha poi rassicurò i fan circa le sue condizioni di salute. Seguirono diverse cure e oggi appunto la buona notizia data via social. «Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata», disse Emma Marrone dopo aver rotto il silenzio. «So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io». Ora però può sorridere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA