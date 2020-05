Emma Marrone e la malattia/ “Ammalarsi è sempre ingiusto. Ho avuto paura”

Pubblicità

Emma Marrone e la malattia: la cantante di Amici ha rotto il silenzio parlando della lotta contro il “male” negli studi televisivi di “Verissimo – Le Storie”, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Il 2019, infatti, per Emma è stato un anno davvero difficile visto che si è ritrovata costretta a sospendere la promozione del singolo “Io sono bella” per combattere nuovamente contro il cancro. A undici anni di distanza dalla diagnosi di un tumore all’utero, la fortissima Emma ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico per la terza volta. Un intervento superato alla grande, ma non nasconde di aver avuto tanta paura. A Verissimo, infatti, parlando della sua malattia la cantante ha detto: “ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi”. La paura però le ha permesso di fare anche un viaggio dentro di sé; una lunga e attenta riflessione che ha voluto condividere anche con il suo amato pubblico: ” grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose”.

Emma Marrone come sta? Dopo la malattia…

Il ritorno della malattia è stata una doccia fredda per Emma Marrone. Lo scorso settembre, infatti, in piena promozione del singolo “Io sono bella”, scritta appositamente per lei da Vasco Rossi, la cantaste è stata costretta a fermare tutto per curarsi. “Avevo appena lanciato il singolo ‘Io sono bella’. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare” così Emma ha raccontato a Silvia Toffanin l’amara scoperta di dover tornare in sala operatoria. Una notizia che, naturalmente, l’ha scombussolata facendole rivivere ancora una volta dei momenti di grande paura, ma con forza e coraggio ha affrontato anche questa battaglia. “Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità” – ha precisato la Marrone che adesso sta bene. “Come va adesso? Va meglio. È il mio modo di reagire alle cose” ha detto negli studi di Canale 5 precisando – “forse avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma io devo stare attiva. La mente in questo fa tantissimo, ti aiuta a recuperare più in fretta. Avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene”. Oggi Emma è sana e felice, ma quella paura non la dimentica: “ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata… So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io”.



