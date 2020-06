Emma Marrone/ Duetto da brividi con Gigi D’Alessio…

Emma Marrone non vedeva l’ora di tornare nel Salento, la sua casa, dove ci sono le sue radici e dove ama ritornare ogni volta che può. La vediamo sorridente in alcune foto pubblicate su Instagram, mentre si prepara a mangiare una frittura di pesce. “Ordine del giorno: mangiare una frittura davanti al mare; lasciare che la salsedine si impossessi di tutto il mio corpo. Evviva“. Non mancano poi le foto con tutta la famiglia, dal padre Rosario Marrone alla madre Maria Marchese fino al fratello Checco Marrone.

E poi quello scatto che ha fatto impazzire i fan, per via del vestitino super corto e i piedi nudi. “Mi vuoi latina ma non me lo dici”, scrive ed è subito un successo senza pari fra gli ammiratori. Qualcuno però è curioso di conoscere il vero significato della sua frase: “Si tratta di uno spoiler di qualcosa che bolle in pentola?”, chiede una fan. Un altro follower però lo dà per scontato: si tratta di un’anticipazione, anche perchè la Brown ha racchiuso quella frase fra gli slash, indicandola come citazione. Clicca qui per guardare la foto di Emma Marrone. Emma però non si trova del tutto in vacanza. In questi giorni ha incontrato le coriste, lo staff per trucco e parrucco, per realizzare alcuni scatti, come quello citato poco fa.

Emma Marrone, due canzoni da Gigi D’Alessio

Sono state due le canzoni che Emma Marrone ha voluto interpretare durante l’ospitata da Gigi D’Alessio. La cantante salentina ha scelto infatti Stupida Allegria, un estratto dal suo album Fortuna e poi ha unito la sua voce a quella del cantautore napoletano per interpretare Cu’ mme. Clicca qui per guardare il video di Emma Marrone e Gigi D’Alessio. Oggi, sabato 27 giugno 2020, 20 anni che siamo italiani tornerà in replica nella prima serata di Rai 1 e potremo assistere di nuovo all’esibizione della Brown. Un duetto da brividi quello fra la Brown e D’Alessio a detta dei fan che hanno assistito alla diretta, ma anche agli occhi dei giornali nazionali, che hanno subito riportato la notizia. Si è trattato tra l’altro del primo incontro artistico fra i due cantanti, avvenuto a distanza di poco tempo dalla guarigione della salentina. Anche per questo la sua presenza nel programma ha commosso le Bestie, i suoi fan più accaniti, felici di rivederla in forma e soprattutto sul palco.

Foto, “mi vuoi latina, ma non me lo dici”

Visualizza questo post su Instagram / mi vuoi latina ma non me lo dici / Ph @fredjonny Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 24 Giu 2020 alle ore 5:08 PDT

Video, il duetto con Gigi D’Alessio





© RIPRODUZIONE RISERVATA