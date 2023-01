Emma Marrone e Anna Pettinelli giudici del serale di Amici 22?/ L’indiscrezione…

Emma Marrone e Anna Pettinelli tornano ad Amici?

Il serale di Amici 22 si avvicina e i rumors sulla formazione della giuria aumentano. Dopo essersi affidata ad Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash, a chi si affiderà Maria De Filippi per il serale della 22esima edizione di Amici? Per il momento non ci sono notizie ufficiali anche se, in alcune, recenti interviste, sia De Martino che Emanuele Filiberto hanno messo in dubbio la loro partecipazione al serale. La giuria, dunque, potrebbe essere totalmente rinnovata. Dopo aver puntato su una giuria totalmente maschile, per il prossimo serale, la De Filippi punterà su una giuria femminile?

Secondo un’indiscrezione riportata da Blasting News, per la giuria del serale di Amici 22, potrebbe esserci un clamoroso, doppio ritorno ovvero quello di Emma Marrone e Anna Pettinelli.

Emma Marrone e Anna Pettinelli torneranno ad Amici come giudici del serale? Per entrambe si tratterebbe di un ritorno. La Pettinelli, infatti, è stata insegnante di canto del talent show di Maria De Filippi mentre la Marrone è particolarmente legata alla scuola di Amici avendo avuto un doppio ruolo.

La Marrone, infatti, è stata allieva della nona edizione di Amici che ha poi vinto, ma è stata anche coach del serale in diverse occasioni, sia da sola che in coppia con Elisa. La Pettinelli e la Marrone, dunque, saranno protagoniste del serale di Amici come giudici? Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione.

