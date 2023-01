Amici 22, Jore eliminato? Cuccarini lo sfida su Battisti senza autotune/ Il ricordo

Amici 22, Jore é uno dei nuovi eliminati? Arriva il compito e…

Jore si palesa a rischio eliminazione, ad Amici 22 di Maria De Filippi, adesso che gli é assegnato al netto dell’uso di autotune -di cui lui é accusato- un nuovo compito, che, tuttavia, gli regala un ricordo. Il giovane cantautore che vanta una marcata somiglianza fisica con Valentino Rossi, alla nuova puntata domenicale che precede la fase serale del talent show di Canale 5, é chiamato ad una prima grande sfida da parte di Lorella Cuccarini. L’insegnante di canto chiama il nuovo allievo di Rudy Zerbi all’esibizione di una cover sulle note di un brano di Lucio Battisti, ritenendolo “sulle corde” dello stesso Lorenzo Longoni in arte Jore. Una prova che, inoltre, vieta al concorrente l’uso di autotune, come espressamente indicato in un videomessaggio della esperta di musica per il giovane. La richiesta della Cuccarini infiamma la polemica web sollevata contro il talent dall’ex prof di Amici, Luca Jurman, che contesta l’uso e abuso di playback e autotune e ogni altra forma di manipolazione della voce in una gara canora come quella prevista nel circuito canto di Amici 22. Ma non solo. Perché al contempo segna in forte discussione il talento di Jore, in quanto concorrente cantante, chiamato al talent a mostrare il timbro vocale al naturale, la sua capacità di intonazione e interpretazione, unitamente ad altre capacità musicali, come la scrittura e il saper creare musica e suonare strumenti. Questo, anche alla luce del fatto che il giovane si direbbe un estimatore della musica di Lucio Battisti. Tuttavia, la cover sulle note di Battisti rappresenta anche un dolce retroscena, per il giovane e possibile eliminato di Amici 22, così come il diretto interessato ammette in una confidenza condivisa con il mentore Rudy Zerbi.

“Mi immagino noi due… – fa sapere al talentscout, nel daytime del talent datato 27 gennaio 2023-, lui mi dice ‘ascolta questo pezzo, può aiutarti e ispirarti'”. Jore parla del padre e della passione condivisa con il genitore, nutrita per la musica e il cantautorato di Lucio Battisti.

Il retroscena non é quello di un ricordo lontano, ma ricorrente e ancora vivido nella mente di Jore.

Jore racconta il retroscena costante condiviso con il padre

“É un’immagine fissa… una domenica che me lo ha fatto sentire… prosegue la confidenza dell’allievo della condivisione ricorrente con il padre-, gli ho fatto una testa così per prendere tutti i vinili…tutt’ora abbiamo voglia di essere spensierati e immergerci nella musica”.

Insomma, al di là del compito commissionatogli da Lorella Cuccarini, che lo chiama a intrattenere il pubblico TV con il suo timbro vocale al naturale, Jore si direbbe emozionato all’idea di mettersi in discussione su un pezzo di Battisti. Il celebre cantautore si direbbe il punto di riferimento musicale nonché stella ispiratrice di Lorenzo.

Che Jore si riveli uno dei prossimi eliminati di Amici 22? Tutto dipenderà anche dalla risposta del team Zerbi al compito firmato Cuccarini!

Jore racconta al prof Zerbi come è nata la sua passione per Lucio Battisti e non mancano tanti bellissimi ricordi con il papà #Amici22 pic.twitter.com/rvuJobcQVM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 27, 2023













