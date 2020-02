Emma Marrone e Gabriele Muccino/ “Gli Anni Più belli? Un lavoro che…” (Verissimo)

Emma Marrone e Gabriele Muccino a Verissimo per raccontare Gli Anni Più Belli, il nuovo film che vede il debutto della cantante salentina in veste di attrice. Una pellicola che vanta una cast davvero ampio, con una trama che ha tutte le carte in regola per emozionare. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Emma Marrone e Gabriele Muccino daranno qualche anticipazione sul film, svelando anche retroscena e alcune curiosità. In molti ad esempio si chiedono come sia nata l’idea di assegnare una parte ad Emma Marrone, che ha contribuito alla pellicola in maniera non così marginale. Su Canale 5, quindi, oltre a scoprire qualcosina in più sul film di Muccino, capiremo come è andato il primo incontro tra la cantante e il noto regista, con tanto di dettagli sul provino effettuato da Emma. Quesiti e dubbi che verranno risolti oggi pomeriggio su Canale 5, quando i due si siederanno sulle poltroncine di Verissimo per l’intervista con Silvia Toffanin.

Gabriele Muccino: “Un anno e mezzo di lavoro per gli Anni più Belli”

Gabriele Muccino ha raccontato che il film Gli Anni Più Belli ha richiesto un lungo periodo di riflessioni e di lavorazione. Esattamente “un anno e mezzo di lavoro, ma ben quindici di riflessioni sotterranee. Ho impiegato tanto ad elaborarlo, ma poi ho capito che l’acrobazia andava affrontata“. Ospite nella redazione di hotcorn.com ha raccontato nei dettagli la storia dei protagonisti del film, quattro amici (Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria) che per decenni si detestano, si amano, si capiscono e si ritrovano, forse nel momento sbagliato. Nel cast, come detto, anche Emma Marrone, che indossa i panni di attrice per la prima volta. Come se la sarà cavata l’artista pugliese? Probabilmente bene se il regista Muccino alla fine ha deciso di ingaggiarla e portarla sul grande schermo.

Emma Marrone insieme a Gabriele Muccino per Gli Anni Più Belli

Emma Marrone e Gabriele Muccino, la strana coppia nel film Gli Anni Più Belli. Il regista ha voluto scommettere sull’artista salentina in una pellicola che punta a sbancare i botteghini nelle prossime settimane, ma soprattutto ad emozionare il pubblico. La trama ha tutti gli ingredienti per riuscire nell’intento, con amicizia, amore e vite che si intrecciano di continuo nel corso di quarantanni. Gli Anni Più Belli racconta dunque un po’ di Italia, nonché le speranze, i successi e le porte in faccia dei protagonisti del film. Per Emma Marrone e Gabriele Muccino, la partecipazione a Verissimo è l’occasione per offrire al pubblico la propria visione su questo film e sulla storia, ma anche spiegare nei dettagli le emozioni vissute dalla Marrone nell’indossare per la prima volta i panni di attrice.



