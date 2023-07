Emma Marrone é hot con Tony Effe: “Rockstar!”/ ll video del cantante in mutande divide il web

Amici, Emma Marrone riprende Tony Effe in mutande: il video é virale

Emma Marrone e Tony Effe possono dirsi una coppia dell’estate 2023, non a caso é intanto virale nel web un video “hot”, che vede la cantante riprendere il collega mentre si cambia in tangenziale.

La coppia di cantanti estiva, complici le calde temperature di metà luglio 2023, si abbandona ad un momento di relax, in totale complicità, tanto da infiammare il gossip che la vedrebbe nascondere un flirt top secret ai fedeli fandom dei due artisti. Accade mentre la canzone estiva del duo –Taxi sulla Luna– può dirsi tra le principali candidate al titolo di tormentone dell’estate made in Italy 2023, con tanto di pronte reaction a caldo del popolo nel web.

Emma Marrone e Tony Effe infiammano la rete

Riattivatasi a mezzo social, Emma Marrone ha condiviso con i fan e non un rare-video che la immortala mentre registra le esclusive immagini di quello che si direbbe cambio d’abito di Tony Effe, inquadrato in mutande, mentre i due sono in tangenziale. “Mamma mia, Tony rockstar!”, esclama Emma, in complicità con Effe, mentre le immagini del video hot fanno il giro nel web e dividono l’opinione degli utenti. Se da una parte c’é chi apprezza il momento di condivisione con un pizzico di follia del duo di cantanti di Taxi sulla Luna, dall’altra c’é chi critica negativamente il content reso pubblico da parte dei due artisti, in quanto ritenuto non-sense e dalle immagini “explicit“, per la visione di un occhio pubblico che abbraccia più generazioni, in particolare i giovanissimi tra bambini e gli adolescenti attivi online.

Il duo di artisti, tuttavia, festeggia incurante degli haters il nuovo riconoscimento artistico della certificazione di disco d’oro certificata FIMI, appena raggiunta con il tormento estivo, Taxi sulla Luna. Tra gli altri post pubblicati online nella condivisione del video di Emma Marrone in compagnia hot con Tony Effe, un video postato via TikTok fa ora incetta di interazioni social.

