Emma Marrone e Marco Bocci/ Due ex fidanzati ora amici: “Ci siamo sentiti e adesso..”

Emma Marrone e Marco Bocci oggi si ritrovano dietro le quinte di Verissimo. Ironia della sorte? Uno strano gioco del destino? Non lo sappiamo ma sicuramente in molti sono pronti a capire cosa si siano detti prima di entrare in studio al cospetto di Silvia Toffanin anche se, molto probabilmente, non lo sapremo mai. Fatto sta che chi ha seguito Emma in questi anni conosce bene anche la sua vita privata e, quindi, anche i suoi amori e tra questi possiamo sicuramente annoverare proprio Marco Bocci. La loro storia d’amore è andata in scena ormai sei anni fa facendo impazzire i fan e i settimanali ma concludendosi qualche mese dopo prima dell’estate. Dopo qualche scatto postato dai settimanali e selfie che gli stessi hanno mostrato e condiviso con i fan sui social, i due si erano addirittura visti in Puglia, a casa di lei, lasciando presagire qualcosa di importante come convivenza o fidanzamento in famiglia ma così non è stato.

EMMA MARRONE E MARCO BOCCI, EX FIDANZATI A VERISSIMO

A quanto pare Emma Marrone e Marco Bocci si sono lasciati non per incongruenze e mancanza d’amore ma per via di diversi impegni lavorativi che li costringevano a vivere in città diverse. All’epoca dei fatti lei ha affrontato la situazione con un nuovo taglio di capelli mentre lui aveva rivelato che la rottura era ormai vicina. Poco dopo sono arrivate le conferme ufficiali ma sicuramente quello che più ha lasciato senza parole e il loro rapporto che ha continuato a vivere sotto un’altra forma. Nonostante la nuova vita di Marco Bocci al fianco di Laura Chiatti, lui ed Emma sono rimasti amici e proprio nei giorni scorsi, quando lei ha annunciato la malattia e il ricovero, lui si è interessato sui social e non solo: “Mi ero spaventato. Avevo provato a chiamarla ma aveva il telefono spento: volevo farle arrivare il mio messaggio”. Sicuramente questo è un altro successo di Emma.

