Emma Marrone giudice a X Factor 2020?/ Dagospia lancia la bomba: Manuel Agnelli…

Emma Marrone giudice a X Factor 2020? A lanciare la clamorosa indiscrezione è Dagospia secondo cui la cantante salentina, nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dieci anni fa, potrebbe fare parte della giuria del famoso talent show di Sky. “La giuria di X Factor prende forma e guarda alla concorrenza: trattativa in corso tra Emma Marrone e Sky. Il volto simbolo di “Amici” di Maria De Filippi dovrebbe sedere dietro al bancone del talent show condotto da Alessandro Cattelan”, fa sapere Dagospia. Il nome di Emma Marrone, tuttavia, non è il solo tra quelli in pole per la giuria di X Factor 2020. Secondo quanto si legge su Dagospia, infatti, si starebbe lavorando anche al ritorno in giuria di Manuel Agnelli, giudice per tre edizioni e assente nell’ultima.

EMMA MARRONE A X FACTOR 2020? NEFFA E MIKA TRA I NOMI DEI GIUDICI

La macchina d X Factor 2020 si è già messa in moto con i casting casalinghi degli aspiranti concorrenti. Nel frattempo, il nome di Emma Marrone come giudice non è il sole che sta circolando. Oltre al probabile ritorno di Manuel Agnelli, infatti, lo scorso febbraio, Dagospia aveva lanciato anche il nome di Neffa. Inoltre pare che potrebbe esserci anche un probabile ritorno in giuria anche di Mika. Nonostante l’emergenza coronavirus, dunque, X Factor non si ferma e sta lavorando intensamente per preparazione la nuova edizione che sarà condotta ancora da Alessandra Cattelan. Il nome bomba, dunque, potrebbe essere quello di Emma Marrone: la cantante che quest’anno festeggia dieci anni di carriera, dunque, accetterà di sedersi dietro il bancone della giuria del talent show di Sky dopo essere stata per diverse edizione il direttore artistico di Amici?



