Emma Marrone/ Dal gossip alla malattia: tra frecciate a Stefano De Martino a…

Emma Marrone sarà alla ribalta sul palco del Teatro Antica di Taormina, con la Rai che riproporrà la serata dedicata al ventennale della carriera di Laura Pausini intitolata appunto ‘Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno’. Un modo per omaggiare una grande artista che fa parte della generazione precedente a quella di Emma, che ha saputo a sua volta riempire i palazzetti nell’ultimo decennio nonostante diverse problematiche. Per prima la salute, con la cantante pugliese che ha dovuto combattere a più riprese una malattia sconfitta con la forza di una leonessa. Ma Emma ha dovuto spesso anche difendersi da una tematica più frivola, le voci del gossip che l’hanno tirata in balla per alcune sue storie d’amore: quella che l’ha resa però maggiormente impegnata a fare i conti con l’opinione pubblica è stata quella col ballerino Stefano De Martino, una storia d’amore che terminò quando il giovane decise di iniziare una relazione con la showgirl Belen Rodriguez: tema tornato d’attualità perché affrontato da Emma in una diretta Instagram questi ultimi giorni.

Emma Marrone, i social per stare vicina ai fan

Emma Marrone infatti come moltissimi artisti ha utilizzato i social network per chiacchierare un po’ con i suoi fans, in un momento in cui l’emergenza coronavirus ha limitato i contatti sociali di tutti. E una domanda ha tirato in ballo il passato, quando una follower ha chiesto all’artista leccese se avesse mai perdonato Belen per quanto accaduto con Stefano De Martino. Come suo solito, Emma ha risposto in maniera chiara e senza peli sulla lingua, spiegando di aver sicuramente perdonato Belen, anche se in senso stretto non ha mai considerato la showgirl bisognosa del suo perdono. Secondo Emma infatti Belen non ha mai fatto nulla di male nei suoi confronti, una risposta che ha fatto intendere come semmai, nella vicenda, un comportamento scorretto sia stato messo in atto da Stefano e non nello specifico dalla showgirl, visto che era il ballerino ad avere una relazione con lei. Acqua passata senza pensare al passato e soprattutto senza nutrire alcun rancore, sentimento che Emma ha sempre considerato superfluo.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Non è un mistero infatti che tutti i protagonisti di questo triangolo amoroso abbiano recuperato la massima stima uno dell’altro. Emma Marrone ha sottolineato di aver ricucito da tempo i rapporti con Stefano De Martino, tornati sereni e civili, e anche Belen Rodriguez ha sempre avuto parole di grande stima per Emma, considerandola una donna forte, matura e per la quale nutre una profonda ammirazione. Prima dello scoppio dell’emergenza coronavirus, Emma era tornata a far parlare la musica col suo nuovo disco e soprattutto con un’apparizione molto applaudita al Festival di Sanremo, dove nel 2012 vinse con ‘Non è l’inferno’, tornando sul palco dell’Ariston come ospite speciale, un momento in cui si è dimostrata molto emozionata. L’estate avrebbe dovuto regalare un nuovo tour e l’abbraccio della folla per Emma, ma il coronavirus la costringerà per ora, come tutti gli artisti, a riguardarsi in vecchie performance, come quella di Taormina in ‘E stasera… Laura’.



