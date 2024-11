Emma Marrone: da Amici al grande successo

Tra le ex allieve di Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone è una delle più amate dal pubblico che, dopo aver conosciuta come allieva della scuola più famosa d’Italia, ha continuato a seguire tutte le tappe della sua straordinaria carriera. Quella di Emma è una vera favola moderna iniziata in una fase particolare della sua vita. Nella scuola di Amici, Emma ha sfoggiato non solo il suo enorme talento, ma anche il suo carattere forte e determinato che le ha permesso di superare i vari momenti difficili. Dopo la vittoria ad Amici, la carriera della cantante salentina ha spiccato il volo.

Per Emma, infatti, sono arrivati tantissimi riconoscimenti discografici, ma anche la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, di vincerlo e anche di condurlo affiancando Carlo Conti. Emma ha anche tirato fuori il suo talento da attrice accettando di recitare in produzioni di Gabriele Muccino.

Emma Marrone: la lotta contro il tumore e l’amore

Nella scuola di Amici, Emma Marrone ha trovato anche l’amore innamorandosi e fidanzandosi con Stefano De Martino con cui la storia è andata avanti fino all’incontro di lui con Belen Rodriguez. Tempo dopo la fine di quella storia, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Emma dichiarava: «Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate “ad hoc”. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente»..

Nella sua vita, inoltre, la Marrone ha dovuto combattere anche contro il tumore. La cantante non si è mai arresa ma ha ammesso di aver vissuto dei momenti difficili in cui ha creduto di non farcela. «Una mia amica, una collega di lavoro, doveva fare una visita ginecologica e mi aveva chiesto di accompagnarla. Una volta lì mi aveva proposto di fare la sua stessa visita, assicurandomi che la dottoressa era brava. L’ho vista cambiare colore in viso e da lì è stato un inferno. Il dolore più grande è stato vedere i miei genitori che erano completamente distrutti. Se ho mai avuto paura di morire? Sì. Ho fatto l’intervento in cui ho perso definitivamente le ovaie», le parole della cantante.

