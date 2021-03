Emma Marrone: “La Tatangelo è bona”/ Anna ringrazia e risponde: “Grazie…”

Anna Tatangelo sempre più bella e sensuale incassa i complimenti dell’amica e collega Emma Marrone. La cantante, dopo aver sfoggiato per diverso tempo una chioma bionda con cui ha dato il via al suo nuovo percorso musicale, è tornata ad un colore scuro. Con una serie di foto pubblicate su Instagram, l’artista ha sfoggiato nuovamente i capelli lunghi e scuri regalando ai fans delle foto in cui sfoggia tutta la sua eleganza e sensualità. Nella foto che vedete qui in alto, la Tatangelo indossa un abito particolare con una gonna trasparente che esalta la sua indiscutibile bellezza. Una foto che ha fatto impazzire i fans collezionando più di 100mila like e tantissimi commenti tra i quali spicca proprio quello di Emma Marrone che si è complimentata con lei.

Emma Marrone e Anna Tatangelo, scambio di complimenti sui social

Anna Tatangelo non smette di stupire e d’incantare. Bionda o bruna, la cantante resta una delle donne italiane più belle di sempre come scrivono i fan nei commenti sotto le sue foto. “Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia , proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su Anna o su la Tatangelo? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico…”, scrive la cantante nella didascalia che accompagna la foto. Uno scatto che ha scatenato l’entusiasmo dei fans e che ha conquistato anche Emma Marrone. “La Tatangelo è bona“, scrive la cantante salentina. “Grazie amica”, risponde Anna aggiungendo tre cuori rossi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA