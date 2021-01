EMMA E ALESSANDRA AMOROSO/ “Maria De Filippi? Orgogliosa di noi” (Amici 20)

Emma e Alessandra Amoroso tornano ad Amici per presentare Pezzo di cuore, il singolo che le vede duettare come segno di riscatto per loro e per i talent, da sempre ostracizzati e considerati come contenitori di gente poco impegnata, o che comunque non farà strada se non nel mondo della musica più pop e commerciale. In quest’occasione, le due si occupano di smentire il mito che le riguarda personalmente, che le vorrebbe come un mero progetto da talent studiato a tavolino da chissà quale eminenza grigia.

Di fronte alle critiche, in questi anni, loro non hanno potuto fare altro che “stringere i denti e lottare”. Lo raccontano in un’intervista del 13 gennaio al Messaggero: Pezzo di cuore è “una canzone universale e cantarla insieme è stato facile. Bisogna sapersi ascoltare se no non emergono le emozioni. Siamo diverse ma sappiamo ascoltarci e quindi le voci vanno all’unisono e raccontando la stessa storia”.

Emma e Alessandra Amoroso: “Ecco cosa ci ha detto Maria De Filippi”

Alla luce della loro partecipazione ad Amici di oggi, la domanda sorge spontanea: hanno già sentito Maria De Filippi? E qual è stato il suo commento? Risposta: “Contenta e orgogliosa di vedere le sue due ‘figlie’ cantare finalmente insieme”. C’è da dire che le due sono state coraggiose, nello scegliere di duettare in un singolo: “Non tutte le donne sono solidali, molte vogliono solo emergere”, fanno notare nell’intervista. Ma ciò non vale per loro. Adesso, anzi, pensano già a una partecipazione congiunta al Festival di Sanremo (chiaramente come ospiti): “Non ci siamo mai tirate indietro, accogliamo tutto con amore e rispetto, amiamo stare sul palco e cantiamo per la gente. Saremo contente di esserci se ci invitano. Non abbiamo nascosto l’amore e l’ammirazione per quel palco”.

Emma e Alessandra Amoroso, l’idea del duetto è partita dalla prima

In un’altra intervista rilasciata nello stesso giorno al Messaggero, Emma e Alessandra Amoroso hanno spiegato come mai ci hanno messo così tanto, prima di decidersi a unirsi: “Eravamo troppo prese dalle nostre rispettive carriere. Siamo partite insieme, poi abbiamo preso strade diverse”. Emma precisa che è stata lei ad avanzare la proposta: “Volevo cominciare il 2021 con ottimismo, cantando insieme a un’amica. Ho passato i miei pensieri a Dardust e Petrella e hanno scritto questa canzone. Poi ho chiamato Alessandra: Non puoi dirmi di no”. Lei, dal canto suo, replica: “Non mi sarei mai tirata indietro”. Un gesto di cortesia, si direbbe, ma anche una prova di grande affetto.



