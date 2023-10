Emma Marrone: “Lacrime di gioia…”/ L’ex Amici conquista il vertice della classifica album FIMI: le reazioni

Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone si commuove per la pole-position di FIMI

Emma Marrone versa lacrime di gioia alla notizia della sua prima posizione nella Top of the music-album di FIMI/Gfk, conseguita con “Souvenir”. L’album che l’ex Amici 9 Emma dedica alla memoria del padre Rosario e alle influenze della figura paterna nel suo essere donna e artista di oggi, Souvenir, debutta alla prima posizione nella classifica degli album più venduti in Italia. E non manca, tra le annesse reaction commosse, oltre a quelle dei fan dell’artista, la risposta social della diretta interessata.

Nel mezzo dell’instore tour che la vede alle prese con gli appuntamenti-firmacopie con i fan ai negozi di vendite musicali previsti per la promozione di Souvenir, Emma Marrone apprende la notizia della prima posizione nella Hit parade. La reazione? L’ex Amici scoppia a piangere! Accade all’instore di Milano, quando la cantautrice si commuove alla notizia della pole position che la vede sbaragliare la concorrenza di artisti affermati. Anche i più temibili e tra i favoriti della Generazione zeta, come l’altra ex Amici Annalisa e i mostri sacri tra rapper Marracash e Gué Pequeno.

“LACRIME DI GIOIA .. SOLO LACRIME DI GIOIA!- scrive Emma Marrone nella caption del video virale online che la immortala nell’emozione made in Milan-, grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata a realizzare questa meraviglia! Sono senza parole.. Vi amo infinitamente.. #SOUVENIR se lo merita!!! Tutti lo meritiamo!”. Parole pregne di commozione e gratitudine verso i fan, quelle della più iconica tra gli ex concorrenti cantanti all’edizione Amici 9, di Amici. E non mancano neanche le reaction al post di esultanza degli utenti nel web, in un tripudio di commenti social, like e condivisioni di congratulazioni per Emma.

La top singoli di FIMI vede Angelina Mango debuttare sul podio…

Al secondo posto in classifica, alle spalle di Emma si posiziona un’altra new entry: Bad Bunny esce con Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Terzi in classifica si piazzano Guè Pequeno e Marracash con il loro joint-album Santeria.

Nella Top of the music dei singoli più venduti secondo la nota metodologica di FIMI/Gfk, relativa al periodo compreso tra il 13 e il 19 ottobre 2023 così come per gli album, Everyday di Anna, Geolier, Shiva é prima. A seguire al secondo e terzo posto habemus rispettivamente Cadillac di Boro, Artie 5ive & Artie TheHitmaker e Che t’o dico a fa dell’altra ex Amici, Angelina Mango (il fenomeno pop di Amici 22).











